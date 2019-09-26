بلدية كوبر لوطن: الاحتلال فجر جسمين مشبوهين بهدف ترهيب الأهالي والأسرى من القرية

وطن - ريم أبو لبن : أكد نائب رئيس بلدية كوبر، نعيم صباح، بأن قوات الاحتلال قامت بتفجير جسمين مشبوهين الساعة الثالثة فجراً في منطقة "زرقيتا" الواقعة على مدخل البلدة، وبالتزامن مع انتشار جنود الاحتلال في المنطقة.

وقال صباح في حديث لوطن: "تفجير الجسمين هدفه ترهيب أهالي المنطقة والأسرى من البلدة داخل سجون الاحتلال، وهي حرب نفسية ينتهجها الاحتلال ضد القرية".

وأوضح بأن عملية تفجير ما يسمى بـ"الأجسام المشبوهة" في مساحات زراعية شاسعة في القرية جاءت للضغط على المعتقلين والأهالي لإيهامهم بأن الجيش عثر على متفجرات فيها، بينما الجيش ذاته من يقوم بإلقائها في الأراضي الزراعية.

وأضاف: "هم يتحدون أهل كوبر، وكوبر صامدة أمامهم، فإن أغلقوا طريقا.. نقوم بفتحه".

ضارباً المثال بقيام قوات الاحتلال بإغلاق شارع "السعادة" الذي يمر من القرية وصولا الى مكب النفايات، حيث أقدمت قوات الاحتلال على تدميره قبل أشهر.

فقامت بلدية كوبر بترميم الشارع وحولته إلى طريق زراعي. فقام الاحتلال مجدداً صباح اليوم الخميس بتفريغ "حقده" بالشارع وتدميره ووضع السدود والحفر لإعاقة وصول أهالي المنطقة إلى أراضيهم مع بداية موسم الزيتون.

وأضاف في ذات السياق: "الساعة السادسة صباحاً وبعد انسحاب الجيش قام شبان القرية بإعادة فتح جزء من الشارع"، مؤكداً "هم يغلقون الشارع ونحن نعيد فتحه".

فيما ناشدت بلدية كوبر أهالي المنطقة بالتوجه غداً الجمعة محملين بالفؤوس لإزالة باقي السدود الترابية بعد أن تمكن شبان البلدة من إزالة اثنين منها.

يذكر أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة فجراً، وتمركزت عن المدخل الرئيسي، وأعاقت خروج المواطنين الى أعمالهم، فيما داهم الاحتلال قطعة أرض تعود للمواطن عبد الكريم البرغوثي، وشرعوا بالتنقيب فيها، دون معرفة السبب.