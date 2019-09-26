المجدلاني وحده يعلم بفحوى خطاب الرئيس.. وأعضاء من اللجنة التنفيذية "غائبو فيله"؟!

رام الله- وطن: قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني: إن الرئيس محمود عباس سيلقي خطاباً مهماً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس يعلن فيه أنه سيدعو بعد عودته إلى انتخابات تشريعية.

وأوضح مجدلاني، في تصريح خاص لـ " فرانس برس "، أن الرئيس عباس سيُعلن أمام الجمعية العامة أنه بعد عودته إلى فلسطين سيدعو لانتخابات برلمانية، وسيحدد موعدها مع البدء بالتحضيرات لها.

تصريحات المجدلاني حول خطاب الرئيس، حمل الكثير من المعاني عن الرسالة التي يريد الرئيس إيصالها للعالم، بدعوته لانتخابات تشريعية (محلية) من على منبر دولي.

وفي محاولة لاستقصاء معنى دعوة الرئيس المنتظرة، من على منبر الأمم المتحدة، تحدثت وطن مع أكثر من عضو باللجنة التنفيذية، وانقسمت ردود أعضاء التنفيذية ما بين من لم يسمع بتصريح المجدلاني المنشور منذ الأمس، وبين من سمع به ولكن ليس لديه معلومات عن ما سيقوله الرئيس في خطابه المنتظر اليوم الخميس.

فهل المجدلاني هو الوحيد الذي يعلم بما سيقوله الرئيس دون زملائه من أعضاء التنفيذية؟!

ميزة الانفراد الذي صرح به المجدلاني للوكالة الفرنسية، أظهر أنه أكثر قرباً واطلاعاً على القرارات حتى قبل صدورها، وفي الجهة المقابلة فإن عدم علم باقي الأعضاء بتلك المعلومة، يُظهرهم كأنهم "غائبو فيلة"! حتى أن أحدهم طلب من وطن العودة للمجدلاني وسؤاله عن خطاب الرئيس، كأن المجدلاني هو المصدر الوحيد لأهم مطلب شعبي منذ ما بعد الانقسام!

على الرغم من أن المادتين (15، 16) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، تنصّان على أن اللجنة التنفيذية تتولى: تمثيل الشعب الفلسطيني، والإشراف على تشكيلات المنظمة، كأعلى سلطة تنفيذية للمنظمة دائمة الانعقاد.

فقرار مهم مثل الانتخابات البرلمانية، الذي أخص به المجدلاني وكالة الأنباء الفرنسية، وينتظره الفلسطينيون منذ قرار المحكمة الدستورية بحل التشريعي في ديسمبر 2018، من المفروض أن تكون رائحته قد وصلت لأنوف أعضاء التنفيذية، قبل أن يصل صحافة فرنسا والمواقع العبرية، كونهم أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة، أو على الأقل بصفتهم الوطنية، وقربهم من صانع السياسة.

ولكن يبدو أن الصحفي معد التقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، أكثر اطلاعاً، ومقدرة على الوصول لمنبع القرارات المصيرية أكثر من أعلى سلطة تنفيذية للمنظمة، و"أعضاؤها المتفرغون للعمل"!