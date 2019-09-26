صحافة عبرية: "إسرائيل" لا تُحضّر للاحتفال بذكرى اتفاق السلام مع الاردن

وطن: أشارت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير خاص إلى العلاقات الفاترة بين دولة الاحتلال والمملكة الأردنية الهاشمية مع اقتراب الاحتفال بمرور 25 عاما على توقيع معاهدة "وادي عربة" بين الدولتين، وذكرت أنه حتى الآن لا يوجد هناك مخطط لأي حدث رسمي للاحتفال بذكرى توقيع الاتفاقية. ويرجع ذلك إلى الأزمة حول إعادة أراضي منطقتي الباقورة والغمر الى السيادة الأردنية، أو بسبب تصريح نتنياهو مؤخرا عن نيته ضم منطقة الاغوار عند البحر الميت.

وذكرت الصحيفة العبرية أن ديوان رئيس حكومة الاحتلال وجههم الى الخارجية الإسرائيلية للرد على استفسار الصحيفة حول موضوع عدم التخطيط لأي احتفالات بالمناسبة، الذين لم يجيبوا عن الاستفسار هم أيضاً.

وذكرت الصحيفة أن مسؤولين بالوزارة أبلغوا ان احتفالا أجري في معهد الدراسات الأمنية القومية INSS أمس بمشاركتهم. لكن الهيئات المسؤولة بالحفاظ على التعاون الأمني بين "إسرائيل" والأردن لم يبادروا حاليا لتنظيم أي حدث احتفالي خاص.

وقالت الصحيفة انه في الاحتفال الذي نظمه "معهد الدراسات الأمنية القومية" شارك عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية، ولم يسجل حضور لشخصية حكومية إسرائيلية كبيرة أو من قبل السفارة الأردنية، حيث شارك من قبلها موظفو السفارة فقط. وذكرت الصحيفة أن الحدث أجري بروح متشائمة تركزت على التحديات والعقبات منذ توقيع الاتفاقية.

وذكرت الصحيفة انه في الدعوة تم تعريف العلاقات بأنها "سلام بارد" لدولتين لديهما مصالح عديدة من خلال استمرار التعاون بينهما لكن الجمهور في "إسرائيل "والأردن لا يدرك الفائدة المتبادلة من ذلك.

وقالت هآرتس إن من أشد الأمور التي رمزت لدرجة فتور السلام بين الأردن ودولة الاحتلال كان محور نقاش سري لم يعلن عنه مسبقا في الدعوة، والذي شارك به مواطنين أردنيين- جنراليين سابقيين طلبوا عدم التعريف عنهما، وأن لا يتم بث أو اقتباس أقوالهم. حيث وصل الاثنان الى دولة الاحتلال دون التوقيع على جوازاتهم على الحدود. وهذه الحقيقة تشير بحسب الصحيفة الى العلاقات السياسية مع الذكرى الـ25 على تأسيسها، عندما يخشى مواطنون اردنيون المجيء الى "إسرائيل" بشكل علني.

العديد من الخبراء الذين حضروا المؤتمر حاولوا الإشارة الى النقاط الجوهرية للمشكلة، جزء منهم ركز على الصراع فلسطينيين مع الاحتلال الذي يعيق أي تقارب ممكن، وآخرون أشاروا إلى قضية الحرم القدسي. وهناك من أشاروا الى التاريخ المعقد للعلاقات بين الدولتين منذ البداية وهناك من اتهم حكومة الاحتلال الحالية بانها لم تعمل بصورة كافية لتحسين العلاقات. ونوقش أيضاً بأن الإدارة الامريكية الحالية لا تساعد بموضوع السلام.