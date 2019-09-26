جراء حفريات الاحتلال.. انهيار أجزاء من جدار مقبرة باب الرحمة بالقدس

وطن: انهار، اليوم الخميس، جزء من الجدار الجنوبي لمقبرة باب الرحمة الملاصقة للأسوار الجنوبية الشرقية للمسجد الاقصى المبارك.

وأفاد شهود عيان، بأن الجدار الجنوبي انهار جراء ما يعتقد أنها حفريات اسرائيلية تجري في محيط المسجد الاقصى، إضافة الى قيام الاحتلال بأعمال بنية تحتية في المنطقة من اجل انشاء تلفريك تهويدي يربط جبل الزيتون (الطور) بالبلدة القديمة من القدس.

وكثفت سلطات الاحتلال منذ عام 2017 استهداف المقبرة، في اطار ما تسميه مشروع تطوير (البلدة القديمة بالقدس)، الهادف لإقامة تلفريك على انقاض المقبرة.