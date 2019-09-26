الاحتلال يُبعد 4 مقدسيين عن المسجد الأقصى

القدس- وطن: قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس، إبعاد 4 مقدسيين عن المسجد الأقصى لفترات متفاوتة بين 16 يومًا و6 شهور.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن سلطات الاحتلال سلمت الناشط المقدسي محمد الشلبي قرارًا يقضي بإبعاده عن الأقصى لمدة 6 أشهر.

كما قرر قاضي محكمة الاحتلال إبعاد كل من يعقوب الدباغ وهشام البشيتي وخضر العجلوني عن المسجد الأقصى 16 يومًا، علمًا أنهم اعتقلوا أمس الأربعاء من منازلهم بالقدس القديمة.

وأوضح مركز المعلومات أن شرطة الاحتلال أفرجت اليوم عن الشاب ماجد الجعبة بعد اعتقاله بحجة خرق قرار إبعاده عن مدينة القدس.