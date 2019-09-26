الاحتلال يعتقل فتى بالقدس بعد إطلاق النار عليه

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، فتى قرب باب السلسلة داخل باحات المسجد الاقصى.

وأفاد شهود عيان بأن شرطة الاحتلال قامت باعتقال الفتى (13 عاما) بعد إطلاق النار عليه ولم يصب بأذى، بل جرى اعتقاله وسط تواجد عسكري كثيف لعناصر الاحتلال.

ومنعت قوات الاحتلال المصلين من الدخول إلى المسجد الأقصى.

وأدى عدد من المصلين الصلاة قرب أبواب المسجد الأقصى.

وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال أغلقوا باب العامود، وهو أحد الأبواب الرئيسة المؤدية للبلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وبينت مصادر أن الفتى المعتقل من بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.