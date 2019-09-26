"رسالة تحذيرية" على آيفون 11.. لا تتجاهلها

وطن: أعلنت شركة "أبل" أن هواتف "آيفون 11" الجديدة تبعث بتحذير مهم إلى المستخدم، في حال جرى استبدال شاشة الجهاز بأخرى غير أصلية.

وبحسب موقع "ذا فيرج" المختص في الأخبار العلمية، فإن المطلوب من مستخدم آيفون هو أن يستبدل شاشة الهاتف لدى متاجر موثوقة ومعتمدة.

وفي حال قام، مستخدمو هواتف "آيفون 11" و"آيفون 11 برو" و"آيفون برو ماكس"، بوضع شاشة غير أصلية، ستطالعهم رسالة تحذير فورية.

ويقول الهاتف في هذه الرسالة التنبيهية "إنه غير قادر على التحقق ما إذا كانت الشاشة أصلية".

ووردت هذه الإرشادات في وثيقة دعم جديدة أصدرتها شركة "أبل" حول ما يتوجب القيام به في حالة ملاحظة تغيير على الشاشة مثل البريق والألوان.

وتوضح الشركة أن إصلاح الهاتف بطريقة خاطئة، من شأنه أن يلحق ضررا بالجهاز ويؤدي إلى ارتفاع حرارته وربما إصابة المستخدم بجروح.

وأوردت "أبل" أن الرسالة التحذيرية ستظهر على شاشة "أبل" المقفلة خلال الأيام الأربعة الأولى من رصد الخلل، ثم ينتقل التنبيه إلى قسم الإعدادات.

وأوضحت الشركة أن هذا التحذير سيصدر في الأجهزة الجديدة فقط، أي أنه لا ينطبق على النسخ السابقة من آيفون حتى وإن جرى الاستبدال بشاشات غير أصلية.

ولا يقوم هاتف آيفون بتوقيف عمل الشاشة حتى إن لم يتأكد من كونها أصلية.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير تقنية أن رسالة مزعجة أخرى تظهر لدى من يقومون بتغيير البطارية في هواتف "آيفون" إذا لم تكن أصلية.

ويقول منتقدو شركة "أبل"، إنها تحاول احتكار أنشطة الإصلاح، وهو ما يحرم المستخدمين من خيارات إصلاح قد تكون أفضل سعرا، وقال معلقون إن الأمر يشبه تحذير صاحب السيارة فقط لأنه ذهب إلى ورشة غير تابعة للوكالة التي اشترى منها العربة.