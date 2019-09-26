المستشار براك يستقبل عضو اللجنة المركزية لفتح عباس زكي ووفدا من الشرطة الأوروبية ويبحث معهم التعاون المشترك

وطن: بحث رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار الدكتور أحمد براك، الخميس، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهم في مقر هيئة مكافحة الفساد،

وإستعرض المستشار براك خلال اللقاء آلية عمل الهيئة وإختصاصاتها، موضحا بانها تعمل حاليا على الإعداد والتنسيق للمؤتمر الدولي "نزاهة وحوكمة من أجل التنمية المستدامة" والتي تنظمه في شهر كانون أول المقبل، بالإضافة لإعداد الخطة الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022.

وركز المستشار براك على خطط الهيئة المستقبلية والتي تسعى من خلالها لتطوير كادرها الوظيفي بما يتناسب مع احتياجات المجتمع الفلسطيني، موضحا بان الهيئة تتبنى سياسة الإنفتاح مع كافة المؤسسات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لإشراك الكل الفلسطيني في جهود مكافحة الفساد.

من جانبه أشاد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي بجهود الهيئة وإنجازاتها، مؤكدا على اهمية تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد ، مشيرا لإستعداده التام للتعاون مع الهيئة في كافة المجالات بما يخدم الشعب الفلسطيني.

وفي سياق منفصل عقد المستشار براك إجتماعا مع عدد من الخبراء المختصين في مجال مكافحة الفساد وحماية الشهود في الشرطة الأوروبية، وبحث معهم سبل تنسيق وتوطيد العمل المشترك بين الجانبين، لتبادل الخبرات وتطوير عمل الهيئة وكادرها، وناقش الطرفان نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء والتي تعمل الهيئة جاهدة لإقراره.

وعبًر وفد الشرطة الاوروبية عن إعجابه وتقديره بالجهود المبذولة من قبل الهيئة لتعزيز الثقافة الرافضة للفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، بهدف الوصول لدولة فلسطينية خالية من الفساد.