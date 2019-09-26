الأسير كميل أبو حنيش يطلق روايته الخامسة غداً

وطن: من المقرر يوم غدٍ الجمعة إطلاق رواية الأسير كميل سعيد أبو حنيش(44عاماً) من سكان مدينة نابلس، بحضور شقيقه في معرض عمان الدولي في الأردن، وهي روايته الخامسة، بعنوان "مريم مريام".

مكتب "إعلام الأسرى" أوضح بأن الأسير أبو حنيش اعتقل بتاريخ 15/4/2003، وهو يقضي حكماً بالسجن المؤبد المكرر تسع مرات؛ بتهمة انتمائه لكتائب الشهيد أبو علي مصطفى، وتنفيذه عمليات أوقعت قتلى في صفوف الاحتلال.

وأضاف بأن الأسير أبو حنيش استثمر سنوات اعتقاله الماضية وحصل على درجة ماجستير في تخصص الدراسات الإسرائيلية، وأصدر أربع روايات سابقة وهي، خبر عاجل، وجع بلا قرار، الكبسولة، بشائر.

تجدر الإشارة إلى أن الأسير كميل أصدر الكثير من الدراسات الأدبية والاجتماعية والسياسية من سجنه كذلك، كما وأصدر دواوين شعرية، وبصدد إنجاز كتاب في موضوع جدلية الزمان والمكان في الشعر العربي.