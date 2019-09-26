"الأوقاف": تكرار إغلاق الاقصى يهدف للسيطرة عليه وضرب الوضع القائم

رام الله- وطن: حذرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من الاغلاقات المتكررة للمسجد الأقصى تحت مبررات واهية تهدف للسيطرة عليه ومنع الصلاة فيه في رفض واضح لحق من حقوق الإنسان المتعلق بالعبادة.

وقال حسام أبو الرب وكيل الوزارة بأن ممارسات حكومة الاحتلال من خلال اذرعها الأمنية والعسكرية ومن خلال سياستها التي تدفع إلى الإخلال بالوضع القائم في الأقصى لها تعبير واضح وصريح عن النوايا التي تبيتها الأقصى بكافة مساجده ومساطبه وساحاته.

وطالب ابو الرب المؤسسات الحقوقية والمؤسسات التي تعنى بالتراث الإنساني بوضع حد لهذه الانتهاكات التي تحرم المسلمين من أداء عبادتهم في الوقت المحدد لها، هذا عدا عن أن وضع الأماكن الدينية الإسلامية والوقفية خالصة السيادة للشعب الفلسطيني ضمن دائرة الخلاف السياسي هو خاطئ ومرفوض جملة وتفصيلاً.

كما وجه أبو الرب نداءه للشعب الفلسطيني في كافة المناطق إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى وحمايته من المؤامرات الاحتلالية.