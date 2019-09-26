السجن 40 شهراً بحق الأسير فريد مطاحن من مخيم جنين

وطن: أصدرت محكمة سالم العسكرية، حكماً نهائياً بحق الأسير فريد محمد مطاحن(21عاماً) من سكان مخيم جنين، يقضي بالسجن الفعلي مدة 40 شهراً، إضافة إلى فرض غرامة مالية وقدرها خمسة آلاف شيقل بحقه.

وذكر مكتب "إعلام الأسرى" بأن قوات الاحتلال كانت اقتحمت منزل عائلة الأسير مطاحن بعد محاصرته وتحطيم الأبواب الرئيسية له بتاريخ 25/12/2017، وقامت بتفتيشه بشكلٍ همجي، وتحطيم معظم محتوياته، واعتقلت نجلهم الشاب فريد، ونقلته إلى مركز تحقيق الجلمة.

وأضاف بأن مخابرات الاحتلال وجهت للأسير مطاحن تهمة تشكيل خلية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي، كانت تنوي وتخطط لتنفيذ عمليات إطلاق نار على حواجز ودوريات الاحتلال، وقد أمضى من مدة حكمه حتى الآن 22 شهراً، وهو متواجد في سجن "مجدو".