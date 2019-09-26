مصرع عامل إثر سقوط رافعه عليه اثناء عمله في سلفيت

وطن: لقي مواطن يبلغ من العمر (57 عاما) مصرعه اليوم الخميس، إثر سقوط رافعه عليه أثناء عمله في مصنع للمفروشات ببلدة مسحه شمال غرب سلفيت.

وذكر المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أنه وبعد ورود بلاغ من الجمعية العلمية في بلدة بديا عن وصول مصاب بحالة حرجة بسبب وقوع رافعه عليه داخل مصنع للمفروشات في المنطقة الصناعية ببلدة مسحه، تحركت قوة من مركز شرطة بديا والمباحث العامة وقسم التحقيق للمكان .

وأضاف، ان الشرطة والنيابة العامة فتحتا تحقيقا بالحادث للوقوف على ملابساته، فيما قررت النيابة التحفظ على الجثمان واحالته للطب العدلي للتشريح للوقوف على سبب الوفاة.