اشتية: التنمية بحاجة لتعبئة الإمكانيات لمكافحة الفقر والبطالة

وطن:قال رئيس الوزراء د. محمد اشتية، إن تمويل التنمية في العالم مهم لإنجاز الأجندة العالمية حول التنمية المستدامة، ولا بد للدول المتقدمة من مساعدة الدول النامية.

جاء ذلك خلال كلمته نيابة عن مجموعة ال 77 والصين، في الحوار الرفيع المستوى بشأن تمويل التنمية، اليوم الخميس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف اشتية أن عملية التنمية تحتاج تعبئة المصادر والإمكانيات من اجل مكافحة الفقر والبطالة، وان تكون منسجمة مع الأولويات الوطنية لكل دولة.

وتابع رئيس الوزراء: تحقيق التنمية المستدامة يحتاج الى انجاز الاهداف التي اتفق العالم عليها في اجندة 2030، علما أن الاجراءات التي تأخذها بعض الدول بالقوة تقوض أهداف التنمية.