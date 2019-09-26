نيمار في برشلونة مجددا

وطن: وصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى مدينة برشلونة، اليوم الخميس، في إطار عملية التصعيد القضائي ضد ناديه السابق برشلونة.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن نيمار وصل برشلونة، استعدادا للإدلاء بشهادته غدا الجمعة، في الجلسة الخاصة بالقضية التي رفعها ضد النادي الكتالوني منذ عامين.

ورفع نيمار، البالغ من العمر 27 عاما، دعوى قضائية ضد برشلونة، للحصول على مكافأة تجديد آخر عقد له مع النادي كاملة، رغم أنه انتقل مباشرة إلى باريس سان جيرمان صيف العام 2017 مقابل 222 مليون يورو، في صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم.

ومنح برشلونة نيمار 14 مليون يورو من إجمالي المكافأة التي تبلغ 40 مليونا، في حين يطلب نيمار الحصول على 26 مليونا من إدارة "البلوغرانا".

وسبق أن أشارت تقارير إسبانية إلى أن القضية مرشحة للتأجيل، بسبب طلب برشلونة معرفة معلومات حول مكافأة التوقيع المنصوص عليها في العقد الذي يربط نيمار وسان جيرمان، والتي حصل عليها اللاعب فور مغادرة النادي الكتالوني، وهو ما رفضه القطري ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي.

ويرى نيمار أن من حقه الحصول على مكافأة التجديد من برشلونة كاملة، لأن النادي الكتالوني استفاد من العقد الجديد، وحصل على أموال ضخمة إثر تفعيل الشرط الجزائي الجديد (222 مليون يورو).

ولعب نيمار لبرشلونة بين 2013 و2017، سجل فيها 105 أهداف وصنع 76 في 186 مباراة.

وكان نيمار قريبا جدا من العودة إلى النادي الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي الأخير، لكن باريس سان جيرمان وضع العديد من العراقيل أمام نجاح هذه الصفقة وطالب برقم تعجيزي وصل إلى 300 مليون يورو للتخلي عن نجمه البرازيلي.