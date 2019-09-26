حماس: مستعدون للانتخابات العامة الشاملة وندعو إلى التوافق حول خطوات إنجاحها

وطن: أعربت حركة حماس، الخميس، عن استعدادها للانتخابات العامة الشاملة، والتي تتضمن الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، داعية إلى التوافق حول خطوات إنجاح هذه الانتخابات.

وفي بيان للمتحدث باسم الحركة حازم قاسم، وصل وطن للنباء نسخة عنه، طالبت حماس "بمغادرة مربع التسوية السياسية الذي ثبت فشله وضرره، والتحلل من اتفاق أوسلو الكارثة، وهو ما يفرض التوافق وطنيا على استراتيجية شاملة لمواجهة مشاريع الاحتلال المدعومة أمريكيًا لتصفية القضية الفلسطينية".

وقالت "لقد كنا نأمل من السيد أبو مازن الشروع الفوري بمغادرة مسار الاتفاقات المذلة، وعدم رهن هذه الخطوة بأي مواقف أخرى؛ وذلك استجابة للإجماع الوطني، وحفاظاً على الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية".

كما دعت حماس الرئيس عباس إلى الوفاء بوعده، "وإعادة رواتب مئات الأسرى والشهداء والجرحى التي قطعها، واتخاذ خطوات عملية لاستعادة الوحدة الوطنية من خلال الاستجابة لمبادرة الفصائل الوطنية للمصالحة وإنهاء الانقسام، والتي وافقت عليها الحركة".

وختمت بالقول "نتوقع موقفا إيجابيا من الإخوة في حركة فتح، والعمل الفوري لكسر الحصار عن غزة ورفع العقوبات عنها".