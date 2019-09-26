قتلى في زلزال "عنيف" ضرب شرقي إندونيسيا

وطن: قال مسؤولون وشهود إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، الخميس، من جراء زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر، هز إقليم مالوكو شرقي إندونيسيا، وألحق أضرارا ببعض الأبنية ودفع سكانا للفرار إلى المرتفعات.

وقال أنجوس ويبوو المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث للصحفيين في جاكرتا إن ستة أشخاص لقوا مصرعهم في مالوكو بسبب سقوط أنقاض، وأصيب أربعة بجروح. وأضاف أن عدد الضحايا قد يزيد.

ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن شخصا قتل عندما انهار جزء من الطابق الثالث بجامعة إسلامية.

وأظهرت بيانات الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أن العديد من المباني والمنشآت العامة تضررت من الزلزال ومنها مبان حكومية وجامعية، ورصدت شروخ في جسر رئيسي في مدينة أمبون.

وتتعرض إندونيسيا، التي تقع على حزام النار النشط زلزاليا بالمحيط الهادي، كثيرا لزلازل وأمواج مد بحري عاتية.