الأسيرة اللبدي تواصل إضرابها رفضا لاعتقالها الإداري

رام الله- وطن: تواصل الأسيرة هبة أحمد اللبدي (24 عاما)، إضرابها المفتوح عن الطعام والذي شرعت به الثلاثاء الماضي رفضا لتحويلها للاعتقال الإداري.

وذكر ذوو الأسيرة ونادي الأسير، مساء اليوم الخميس، أن الاسيرة اللبدي والتي تقبع حاليا في معتقل "الجلمة" بعد نقلها من "الدامون" بسبب اضرابها، واصلت الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لقرار الاحتلال تحويلها للاعتقال الإداري لمدة 5 أشهر، "بتهمة" نشر مواد ممنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار ذوو الأسيرة، إلى انها اعتقلت في الـ 4 من ايلول الجاري أثناء عودتها من الأردن بعد المشاركة في حفل أقرباء لها من بلدة يعبد جنوب غرب جنين.