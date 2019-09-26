الاحتلال يفرض اغلاقا على الضفة وغزة

وطن: قرر جيش الاحتلال فرض اغلاق شامل على الضفة وغزة بمناسبة حلول "الاعياد اليهودية".

وسيبدأ الاغلاق بمناسبة حلول ما تسمى بـ"رأس السنة العبرية" في منتصف ليل السبت-الأحد 29/ 9 وحتى منتصف الليل بين يوميْ الثلاثاء والأربعاء 1/10/2019.

فيما سيتم الاغلاق بمناسبة ما يسمى بـ"يوم الغفران" من منتصف الليل بين يوميْ الاثنين والثلاثاء 8/10/2019 وحتى منتصف الليل بين يوميْ الأربعاء والخميس 9/10/2019.

كما وسيتم الاغلاق بمناسبة حلول ما يسمى "عيد العرش" من منتصف ليل السبت-الأحد 13/10/2019 وحتى منتصف الليل بين يوميْ الاثنين والثلاثاء 21/10/2019.

وطيلة فترة الأعياد لن يشمل الاغلاق المناطق الصناعية الاستيطانية في الضفة الغربية.

