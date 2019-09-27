حسين الشيخ: أقصر الطرق لإنهاء الانقسام تنفيذ اتفاق (2017) وإجراء انتخابات عامة ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية

رام الله- وطن : : أوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية،حسين الشيخ، بأن إنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني يتحقق فقط تنفيذ اتفاق 2017 والذي يضع آليات إنهاء الانقسام، واجراء انتخابات عامة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وجاء هذا التصريح خلال منشوره كتبه الشيخ عبر صفحته على "فيس بوك"، وكتب : لإنهاء الانقسام المطلوب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لاننا أشبعنا هذا الملف مبادرات واتفاقيات، وأقصر الطرق نحو ذلك هو تنفيذ اتفاق ٢٠١٧ الذي وضع آليات إنهاء الانقسام ومن ثم اجراء الانتخابات في القدس والضفه وقطاع غزة".

وتابع : "وبعد ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنيه أو أي صيغة اخرى تمكن الحكومة الشرعية من بسط سيطرتها الكاملة على الضفة وقطاع غزة. وإذا تعذر ذلك فان اجراء الانتخابات والعودة إلى قرار واختيار الشعب الفلسطيني عبر صناديق الاقتراع والانتخاب الحر والمباشر هو الخيار الذي لا بديل عنه .

وفي نهاية المنشور أكد على أن "دون ذلك هو مضيعة للوقت ومناورات وتكتيكات مكشوفة لا تفضي إلى حلول جذرية بل العكس هي محاولات لتكريس الانقسام وتعميقه".