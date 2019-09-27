ثقافة الاستقالة ... ومناصب بحكم المؤبد

كتبت : أسماء سلامة

خلال العام الحالي 2019 شهد العالم (الغربي) استقالات لعدد من الوزراء في أكثر من دولة أجنبية لأسباب مختلفة، استقالت وزيرة خارجية السويد (مارغو اليزابيث والستروم) والتي تولت مهام الوزارة منذ عام 2014 مسببة ذلك بأنها تريد قضاء وقت أطول مع العائلة، كما قدمت وزيرة العدل الكندية السابقة، ووزيرة المحاربين القدامى(جودي ويلسو) استقالتها على خلفية فضيحة فساد، واستقالت وزيرة العمل البريطانية (أمبرر رود) على خلفية تطورات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واستقال وزير خارجية بريطانيا (جيريمي هنت) وقال أنه سيعود للصفوف الخلفية ويدعم الحكومة الجديدة.

وفي عالمنا العربي، كم من وزير أو مسؤول استقال طوعاً خلال عقود، لأي سبب من الأسباب؟؟

أكاد أجزم أن لا أحد يملك شجاعة الاستقالة من منصبه، لأن هذه الثقافة غير موجودة لدينا، ونعتبرها غير مناسبة لشيم الفرسان الذين لا يخطئون. وكأن الأمور في مجتمعاتنا تسير على أكمل وجه، ولا وجود لأي أخطاء لأي من المسؤولين على اختلاف مواقعهم، وعند حدوث الخطأ وبدل أن يتحمل كل صاحب منصب مسؤوليته، نسارع لإيجاد الشماعات لنعلق عليها أخطاءنا . وإذا استدعى الأمر نجد كبش الفداء ونضحي به.

يعتبر الكثيرون الاستقالة نوعاً من أنواع الهزيمة التي لا تليق بأصحاب المناصب، الذين يرون أنهم منزهون عن الوقوع في الخطأ، ولا يفهم هؤلاء أن الاستقالة هي ثقافة تحمل المسؤولية، والاعتراف بالخطأ، وهي أيضاً الاعتراض على الخطأ وعدم السير مع من يريد تنفيذه، أي أن لا يكون الشخص (شاهد زور)، إذ لم تستطع الوقوف في وجه التجاوزات، لا داعي للبقاء تحت إمرة من يقومون بها، أترك الساحة بسجل أبيض نقي خال من كل تدنيس للمبادئ.

ينظر الغالية العظمى من أصحاب النفوذ إلى المناصب على أنها فرصة لا تعوض، يسعون لها وللتدرج فيها للأعلى بكل ما أوتوا من قوة، وعند الوصول يتشبثون بها، ويرفضون التنازل عنها بأي شكل من الأشكال ويسعون للبقاء فيها مدى الحياة (كالحكم المؤبد )، من يصل للمنصب لا يغادره إلى إذا فارق الحياة، أو إذا تم تبديله بغيره . المهم البقاء في الساحة.

إذا كان هناك من يعترف بعدم قدرته على إدارة الأمور والخروج من المشاكل، ولا الوصول إلى الحلول في الأزمات، لماذا يبقى في منصبه؟ لماذا لا يترك المجال لغيره ليحاول، أليست الأهمية للمصلحة العامة ؟ أم أنها آخر ما يتم التفكير به؟؟

كثيرة هي التجاوزات والأخطاء التي تقع ولا يتحمل أصحابها المسؤولية الكاملة عنها، بل ويتنصلون من المسؤولية وجل اهتمامهم المحافظة على الكرسي.

لا نقول أن يستقيل كل مسؤول من منصبه لمجرد وجود أي خطأ بسيط، ولكن عندما تصل الأخطاء إلى درجة الكوارث والمصائب أعتقد أن الاستقالة لابد أن تكون حاضرة بكل ثقة وكل شهامة.

ثارت الثائرة قبل أشهر على الحكومة السابقة (حكومة الدكتور رامي الحمد الله)، طالب الشارع باستقالة الحكومة ، ولكن الحكومة بقيت دون استجابة حتى تم توجيه الأوامر لها من قبل الرئيس بالاستقالة، يموت مرضى في مختلف المستشفيات لا نجد استقالة لطبيب ولا لرئيس مستشفى ولا وزير صحة، أحزاب فشلت في أجنداتها وبرامجها ولا وجود لاستقالات في قياداتها ، بلديات فشلت في تقديم الخدمات المطلوبة منها لمنتخبيها ولم نرَ رئيس بلدية أو مجلس استقال ليترك المجال لغيره ليحاول خدمة مجتمعه، والقائمة من الأخطاء والتقصير تطول ولا وجود لمصطلح استقالة في قاموسنا. ويتم تبادل الاتهامات فيمن يتحمل المسؤولية دون وجود من يخرج للعلن ليتحمل المسؤولية ويبادر لترك منصبه و يعترف بتقصيره.

ليس من العيب أن تستقيل ، وتترك المجال لغيرك ليحاول النجاح ، وليس من العيب أن تترك منصبك حتى دون تقصير أو فشل، فقط لمجرد أن تكتفي بهذا القدر من تحمل الأعباء. فالقائد الجيد فعلاً يعرف متى عليه الرحيل ، الاستقالة ليست ضعفاً ولا هروباً ولا نهايةً لمستقبل مهني.

إن غياب ثقافة الاستقالة في مجتمعنا يضعف من قيمة المسؤولية الأدبية ، والالتزام الأخلاقي للموقع الوظيفي، والمحاسبة والمساءلة القانونية والمراقبة .

مشكلتنا الأزلية هي اقتناع المسؤولين بأنهم دائماً على صواب وأنهم يبذلون كل ما في وسعهم من أجل مجتمعاتهم، وأنهم بعيدون كل البعد عن أي تقصير أو خطأ والنجاح يقاس عندهم بعدد سنوات بقائهم في مناصبهم وليس إنجازاتهم. يعملون كل ما في وسعهم ليصلوا للمنصب، ثم يعتبرونه حقاً مكتسباً ويمحون فكره التنازل عنه لغيرهم مهما كانت الأسباب والدوافع والظروف فيصبح المنصب ملكاً خاصاً وبقاؤهم فيه مؤبداً.

إلى متى ستبقى النظرة إلى المنصب على أنها الفرصة للربح والمنفعة الشخصية وليس العامة، وإلى متى سنبقى نتهرب من مسؤولياتنا وتحمل أخطائنا. ومتى سنقتنع أن المسؤولية تكليف وليست تشريف وأن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.

متى سنتقبل الاستقالة ونتخذها قراراً ذاتياً .... دون انتظار الإقالة بطعم الاستقالة ؟