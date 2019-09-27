العقيد المحال للتقاعد القسري أسعد مقبول لوطن: :سددت جميع ديوني بعد أن تم توقيفي ..والديون تراكمت بفعل الازمة المالية واحالتي للتقاعد "المجحف"

وطن - ريم أبو لبن: أكد العقيد في الأمن الوطني المحال للتقاعد القسري، أسعد مقبول، بأنه قد قام بتسديد جميع ديونه المتراكمة عليه والتي تقدر بـ 8 آلاف شيكل، بعد أن تم توقيفه ولمدة 6 أيام في مركز"تل" بمحافظة نابلس على خلفية تراكم الديون، والتي سببتها الأزمة المالية واحالته قسراً للتقاعد.

وكانت شرطة نابلس قد اعتقلت مقبول، اثناء تواجده في احد المحلات التجارية، حيث أوقفته مساء السبت الموافق 14/9/2018 في مركز "تل" بمحافظة نابلس، وعلى خلفية عدم دفعه للديون المتراكمة عليه، بحسب ما أكد لوطن العقيد لؤي ارزيقات. مشيراً بأن مقبول صادر بحقه 6 أوامر حبس ومنذ العام الماضي "بسبب تهربه من تسديد ديون خاصة وشيكات".

وقال : " كنت التزم بالتسديد، ولكن بسبب اقتطاع الراتب لم اتمكن من سدادها كاملة، وقد اتفق مع اصحاب الديون كي اسددها، ولم اتهرب، واحد اوامر الحبس تضم دفع 500 شيقل فقط"

وقال العقيد مقبول في حديث لوطن مؤكدا على توقيفه بفعل تراكم الديون عليه ومنذ عام : " تراكمت الديون بسبب احالتي للتقاعد القسري المجحف وبتاريخ 1/1/2018، حيث كنت أحصل على راتب يصل الى 5900 شيكل، وبعد ان احلت للتقاعد تفاجأت بحصولي على راتب 3200 شيكل، مما تسبب هذا الامر بخلق فجوة مالية بسداد الديون والتزامات الحياة".

وأشار خلال حديثه بان الازمة المالية التي طالت السلطة الفلسطينية ومنذ قرابة الـ 8 أشهر، قد زادت الأمر سوءاً، وفي ظل حصوله وكباقي الموظفين العموميين على ما نسبته 60% من الراتب.

وقال : " السلطة والحكومة السابقة كانت سببا في المآسي التي نمر بها، حيث تمت احالتنا للتقاعد القسري ظلما، ونحن لتحقيق مطالبنا مستمرون في الاعتصام لليوم الخامس والعشرين بالقرب من مجلس الوزراء برام الله".

وأضاف موجهاً رسالة عبر وطن لرئيس الوزراء د.محمد اشتية : " هو يقول نرفع القبعة للموظفين الحكوميين والعسكريين، وانا أقول له لترفع القبعة ولتعطي تعليمات للقضاء بعدم حبس وملاحقة الموظفين الذين كانوا يلتزمون بدفع ديونهم، وبفعل الازمة لم يتمكنوا من ذلك، حيث أن 12% من الموظفين الحكوميين لديهم شيكات مرتجعة".

وقد أكد العقيد مقبول، بأن مدير عام الشرطة الفلسطينية، اللواء حازم عطا الله، قد عمل على تقديم المساعده له لتسديد ديونه، موجهاً عبر وطن الشكر والتقدير لجهاز الشرطة والذي عمل به ولمدة تقارب 18 عاما، وبجانب من قدم له الدعم من زملائه الضباط والعقداء والعمداء.

وقال : "مدير عام الشرطة قدم لي مبلغا للمساعدة في سداد الديوان، وازالة أوامر الحبس عني".

وكان العقيد أسعد مقبول قد أكد خلال استضافته في شبكة وطن الإعلامية، أن عدد الضباط العسكرين المحالين للتقاعد قد وصل الى 200 ضباط وضابطة، مطالباً الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء بإعادتهم إلى وظائفهم السابقة، التي أقيلوا قسراً دون أي سابق إنذار في عهد رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله، بحسب قوله.

وقال : " ما زلنا معتصمين لليوم الخامس والعشرين حتى يستجيبوا لمطالبنا.. هناك وعودات فقط ونحن ننتظر عودة الرئيس، ورئيس الوزراء من نيويورك وعليه سنقرر ماذا سيحدث".

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وفي تقرير سابق : توقيف العقيد المحال للتقاعد القسري أسعد مقبول.. والشرطة لوطن: عليه أوامر حبس بسبب ديون لم يلتزم بتسديدها .. اضغط هنا