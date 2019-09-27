فيديو| الاحتلال يقمع مسيرة رافضة لإقامة بؤرة استيطانية شرقي القدس المحتلة

وطن: قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، فعالية في منطقة "الدبة" مقابل جبل المنطار شرق مدينة القدس المحتلة، نظمت احتجاجا على البؤرة الاستيطانية المقامة على اراضي المواطنين.

واصيب عدد من المشاركين في الفعالية بحالات الاختناق.

وكان عشرات المواطنين أقاموا صلاة الجمعة في المنطقة، وانطلقوا في مسيرة عقب الصلاة، رافعين علم فلسطين، ورددوا هتافات منددة بالاستيطان، وبإقامة البؤرة الاستيطانية الجديدة على اراضي البلدة.

يشار إلى أن مستوطنين قاموا في الخامس عشر من أيلول الجاري، بوضع عدة بيوت متنقلة "كرفانات" وخزانات مياه على الارض المذكورة، بهدف إقامة بؤرة استيطانية في المنطقة.