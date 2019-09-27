قلقيلية: ضبط نحو 900 كغم مواد غذائية وألبان منتهية الصلاحية

وطن: أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أن الجهاز في محافظة قلقيلية تمكن الجمعة، بالتعاون مع جهة الاختصاص في مديرية الاقتصاد الوطني، من ضبط قرابة 900 كغم مواد غذائية وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، نتيجة لانتهاء تاريخ صلاحيتها.

وأوضح البيان بأن عملية الضبط جاءت على أحد الحواجز التي يقوم بها الجهاز على مداخل ومخارج المدينة، إذ تم ضبطها داخل مركبة، وبحضور جهة الاختصاص في مديرية الاقتصاد الوطني أقرت التحفظ عليها كونها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإحالة القضية للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.