"أزرق-أبيض" يرفض شروط "الليكود" لتشكيل الحكومة

وطن اتهم تحالف "أزرق-أبيض" ، حزب رئيس وزراء الاحتلال المكلف بتشكيل الحكومة بنيامين نتنياهو "الليكود" بفرض شروط مسبقة في المشاورات الجارية بينهما بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وجاء هذا الاتهام اليوم الجمعة في بيان أصدره "أزرق-أبيض" الذي تقدم بمقعد واحد على حساب "الليكود" في انتخابات الكنيست الشهر الجاري، عقب أول اجتماع عقده ممثلون عن الحزبين منذ تكليف رئيس البلاد رؤوفين ريفلين نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة.

وأعلن "أزرق-أبيض" الذي يقوده بيني غانتس أن فريق "الليكود" التفاوضي يفرض شروطا مسبقة، أي تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو تعتمد على المعسكر اليميني المتطرف في الكنيست، مشيرا إلى أن "الليكود" علم منذ البداية أن التحالف اليساري لن يقبل بهذه الشروط، ويأتي طرحها بهدف دفع البلاد إلى انتخابات ثالثة على التوالي، بالتوافق مع تطلعات نتنياهو.

ومن المقرر أن يواصل فريقا الحزبين مشاوراتهما الأحد المقبل.

وسبق أن عرض الرئيس ريفلين قبل تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة على كلا المنافسين تقاسم السلطة عبر تولي منصب رئيس الحكومة بالتناوب، لكن غانتس رفض ذلك، مشددا على أنه لن يشارك في حكومة يترأسها شخص يواجه اتهامات محتملة في قضايا فساد.