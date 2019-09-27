الاحتلال يسلم جثمان الشهيد محمد عدوي

رام الله - وطن: سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد محمد فوزي عدوي (36 عاما) من مخيم بلاطة بمدينة نابلس، إلى عائلته.

وتسلمت الطواقم الطبية جثمان الشهيد عدوي عند حاجز عسكري غرب المدينة.

وارتقى الشهيد عدوي برصاص الاحتلال في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، بحجة محاولته تنفيذ عملية طعن على حاجز حوارة، جنوب المدينة.

والشهيد عدوي متزوج وأب لثلاثة أطفال، جمانة (4 سنوات)، وعمر (3 سنوات)، ومحمد الذي ولد بعد استشهاد والده وسمي على اسمه.