عشرات الاصابات في مسيرات العودة شرق غزة

وطن: أصيب 52 مواطناً بينهم 27 بالرصاص الحي شرق قطاع غزة، خلال مشاركتهم في الجمعة 76 لمسيرة العودة وكسر الحصار، التي حملت عنوان جمعة " انتفاضة الأقصى والأسرى" والتي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، أن 52 مواطناً أصيبوا جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين شرق قطاع غزة، 27 منهم بالرصاص الحي، ومن بين المصابين 4 مسعفين .

وشارك الآلاف من الفلسطينيين، عصر اليوم الجمعة، في فعاليات مسيرة العودة الأسبوعية في مخيمات العودة الخمسة المنتشرة قبالة السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة عام 1948، والتي يتمركز خلفه جنود الاحتلال الاسرائيلي المدججة بالأسلحة.