حملة رشيدة طليب تبيع قمصاناً تحمل شعار «اعزلوا اللعين» في إشارة إلى ترامب

وطن: قالت قناة Fox News الأمريكية إن حملة إعادة انتخاب النائبة رشيدة طليب بدأت ببيع قمصان بقيمة 29 دولاراً تحت شعار «Impeach the MF» أو «اعزلوا اللعين»، وذلك بعد يومين من إعلان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن الكونغرس سيبدأ تحقيقاً لعزل الرئيس دونالد ترامب.

ووفقاً لصحيفة The Detroit News الأمريكية، كتبت حملتها في رسالة بريد إلكتروني: «لقد طلبتموها. والآن هي في متناول أيديكم».

وهذا الاقتباس إشارة إلى تعليق مثير للجدل لرشيدة بعد فترة قصيرة من أدائها اليمين الدستورية أمام الكونغرس في يناير/كانون الثاني. إذ قالت في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع: «سنعزل ذلك اللعين».

وانتقد كل من الجمهوريين والديمقراطيين لغتها في الحديث، ووصف ترامب تصريحها بأنه «غير محترم» و «مشين».

وقال النائب الجمهوري عن ولاية ميشيغان، بيل هويزنجا، إن القمصان غير لائقة وإنه سيُعلم مؤيديه عنها.

ووفقاً لصحيفة The Detroit News، قال هويزنجا: «هل يمكنكم تخيُّل حجم السخط إذا ارتديت قميصاً مثل هذا لعزل الرئيس أوباما؟».

وتابع: «أولاً وقبل كل شيء، كانت أمي ستتصل بي وتقول: (عار عليك). ثم كنت سأسمع زملائي الجمهوريين يسألونني: (ماذا تفعل بحق السماء؟)».

وفقاً لصحيفة Roll Call الأمريكية، قادت طليب حشداً من المتظاهرين المؤيدين لإجراء العزل، في محيط مبنى الكابيتول هيل، يوم الخميس 26 سبتمبر/أيلول، وهم يرددون هذه العبارة.