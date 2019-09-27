القوى الوطنية بالقدس: سنرفع الغطاء الوطني عن اي شخص يقوم بسرقة التيار الكهربائي

رام الله - وطن: عقد وفد من القوى الوطنية وشخصيات دينية ووطنية اجتماعا مع المدير العام لشركة الكهرباء المهندس هشام العمري ومديرها المهندس هاني غوشة وممثلي نقابة العاملين .

وضم الوفد كل من راسم عبيدات، احمد صفدي، شادي مطور، رتيبة ابو غوش، الاب عطا الله حنا ، منويل عبد العال وحسنة ابو خضير، حيث جرى بحث اهم المعيقات المالية التي تجابه الشركة وتهدد استمررايتها بسبب تراكم ديون كبيرة للشركة القطرية بسبب السرقات والفاقد بالتيار والديون المتعثرة والمعدومة بسبب عدم دفع العديد من المشتركين فواتيرهم .

وجرى خلال الاجتماع التوافق على رفع الغطاء الوطني عن اي شخص يقوم بسرقة التيار الكهربائي من كان يكون الامر الذي يتطلب تضافر الجهود الوطنية والمؤسساتية والشعبية بهذا الاتجاه، التنسيق مع المجالس المحلية والبلدية والقروية في المناطق المختلفة، للمساهمة بدفع الفواتير وتفعيل القوانين التي صدرت عن السلطة الفلسطينية لمحاسبة المتخلفين عن الدفع، وتفعيل برنامج ثقافي واعلامي يبين اهمية وتاريخ الشركة كمؤسسة مقدسية وطنية، يعد العبث فيها مساس بالامن القومي ويضرب الاقتصادي الفلسطيني.

وقال راسم عبيدات ان "شركة كهرباء القدس، واحدة من اعرق الشركات في فلسطين وفي مدينة القدس منذ العهد العثماني، منذ مائة وخمسة سنين وهي موجودة ،وهي من اعرق الصروح الوطنية في المدينة ".

واضاف عبيدات " ان الإحتلال عمل جاهداً من اجل السيطرة على الشركة ، وتعرضت مناطق إمتيازها إلى اعتداءات من أجل السيطرة عليها، كما سعى الإحتلال بكل قوة لتصفية وجودها في المدينة، وقد نجح في سلخ امتيازها فيما يخص الكتل الإستيطانية في المدينة وغيرها".

واوضح عبيدات " ان الحركة الوطنية خاضت نضالات في مدينة القدس لمنع تصفية الشركة وسلخ مناطق إمتيازها، ولكن الإحتلال نجح في سلخ امتيازها عن المستوطنات غير الشرعية في المدينة"، متابعا "الشركة مرت في أكثر من ازمة وجرى تجاوز تلك الأزمات، ولكن يبدو ان الأزمة الحالية هي الأخطر، خاصة ان الديون المتراكمة على الشركة البالغة مليار و 300 مليون شيكل".

واكد عبيدات "ان الخطر لا يكمن فقط في الديون المتراكمة على الشركة وبدء دولة الإحتلال بقطع التيار الكهربائي بشكل متدرج عن مناطق إمتيازها، بل بوجود من يدفع نحو تصفية إمتياز الشركة في مناطق رام الله وبيت ولحم والأغوار ".

وقال عبيدات " لكي لا نبقى نحلق في الفضاء وبالملموس، ولكي نعمل سيف النقد، ونضع الجميع أمام تحمل مسؤولياته، بعيداً عن المزايدات والشعارات، فمن يقول القدس عاصمة الدولة الفلسطينية عليه ان يحمي ويحافظ على وجود مؤسساتها لا أن يدفع نحو اغلاقها"، مضيفاً " أن من يتحرمنون وأصحاب ثقافة عدم الدفع والسرقة سيقولون بان هناك فساد او سوء إدارة في الشركة، كتبرير لسرقاتهم وعدم دفعهم، ضمن ثقافة نمت وتجذرت في مجتمعنا".

واضاف عبيدات "يجب ان يعرف الجميع ان هناك 608 مليون شيكل ديون على المخيمات الواقعة ضمن امتياز الشركة، وهي ليس تراكماً كإستهلاك على اهالي المخيمات، بل هناك حيتان فساد وحراميه، هربوا مصانعهم وورشهم الى تلك المخيمات، لكي يتهربوا من دفع التيار الكهربائي، وبالتالي على السلطة الفلسطينية، ان تعمل على ملاحقتهم، وتحجز اموالهم في البنوك لصالح شركة الكهرباء، وتطبيق قانون الكهرباء المعدل بالحبس ثلاثة شهور للسارق وغرامة قدرها 1500 دينار وليس وفق القانون البائد الذي يسمح بفرض غرامة 15 دينار يدفعها السارق لعشرات ألآلآف الشواقل".

وقال عبيدات "هناك سؤال يجب ان تجيب عليه السلطة،من كان يزرع مشتل المخدرات في فيلته في رام الله، كيف اعيد له التيار الكهربائي وعليه ديون تتجاوز 400 الف شيكل" .

كما تساءل عبيدات "أليست المجالس المحلية والبلديات تابعة للسلطة الفلسطينية، فلماذا لا تقوم بتسديد فواتير الكهرباء المتراكمة على مقراتها ومجالسها؟ ولماذا لا تقوم بدورها في أعمال الجباية؟ أبهذه الطريقة تبنى الأوطان وبهذه العقليات يا سلطتنا العتيدة؟"، متابعا " ألا يوجد شيء اسمه براءة ذمة يتم من خلاله ملاحقة السارقين والفاسدين؟ اليست الشركة من تقوم بشراء التيار الكهربائي من الشركة الإسرائيلية وُتجبر على تخفيض سعر التعرفة في الضفة الغربية دون أن تقوم السلطة بتعويضها عن هذا التخفيض".

واضاف عبيدات " ان ما يجري بحق شركة كهرباء القدس، يدلل على أن هناك مخطط للسيطرة على مناطق إمتيازها في خارج حدود محافظة القدس، ولذلك ان من يقدم على خطوة من هذا النوع هو مجرم بحق الوطن بإمتياز" .