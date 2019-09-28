إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة أبو ديس شرقي القدس

رام الله- وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق ليلة امس وفجر اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في محيط جامعة أبو ديس شرقي مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت البلدة، بعد قيام عدد من الشبان بمحاولة إحداث ثغرة في الجدار العنصري الممتد على أراض المواطنين، اندلعت على إثرها مواجهات مع قوات الاحتلال وامتدت إلى محيط جامعة القدس ومدخل بلدة السواحرة الشرقية.

كما اطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المواطنين والمنازل خلال المواجهات، ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان الذين تصدوا للاحتلال بحالات اختناق.