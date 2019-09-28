الاحتلال يعتقل خمسة أسرى محررين من الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، خمسة أسرى محررين، بعد دهم منازلهم في الخليل.

وذكرت مصادر أن من بين المعتقلين، ثلاثة من قادة حماس جنوبي الضفة، وهم المحرر عايد دودين من دورا جنوب الخليل، والمحرر توفيق عبد الفتاح الحروب من دير سامت والمحرر إسماعيل النطاح، من إذنا.

كما اعتقل الاحتلال المحرر فادي غنيمات من صوريف شمال الخليل، وخالد الفسفوس من دورا.

وكانت قوات خاصة اختطفت، الجمعة، الشابين أحمد ذيب الحروب وعز قاسم الحروب من دير سامت، و لمحرر محمد يوسف الحروب من دورا.