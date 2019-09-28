تعطيل 11 مدرسة تابعة للأونروا بغزة.. والسبب!!

وطن: قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تعطيل الدراسة في 11 مدرسة وعيادتين تابعتين لها، بسبب تصاعد الخلاف بين عائلتين في خانيونس جنوب قطاع غزة

وقال المستشار الاعلامي للوكالة عدنان أبو حسنة أن القرار جاء حفاظا على أرواح الطلبة والمستفيدين من خدمات الأونروا على خلفية المشاكل المتواصلة بين العائلتين.

من جهتها، ذكرت شرطة غزة، أنه ومنذ وقوع الشجار العائلي بين عائلتي حنيدق وأبو سحلول في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، والذي أودى بحياة المواطن "محمد أبو سحلول" الخميس، باشرت الشرطة على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية، وقامت بتوقيف وضبط المتسببين في الشجار، والتحقيق في جريمة القتل مع عدد من المشتبه بهم.

وأكدت داخلية غزة أن التحقيق في جريمة القتل مستمر حتى يتم تحديد الجاني، وتقديمه للعدالة مؤكدة أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حالة الأمن والاستقرار في المنطقة التي وقع بها الشجار؛ ومن أجل المحافظة على سير الحياة اليومية للمواطنين.

وأضاف بيان صادر عن الشرط انه سيتم اتخاذ إجراءاتٍ قانونية صارمة بحق كل من يعتدي على الممتلكات العامة أو الخاصة، ولن نسمح لأحد أن يهدد حياة المواطنين، وأمنهم واستقرارهم.