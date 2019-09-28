الاحتلال يقمع فعالية شمال البحر الميت تنديداً بتهديدات نتنياهو الأخيرة

وطن: قمعت قوات الاحتلال، السبت، المشاريكن في المسيرة السلمية التي توجهت إلى شمال البحر الميت، تنديداً بتصريحات ينيامين نتنياهو، حول ضم غور الأردن، وفرض السيادة الاسرائيلية عليه.

واعتقل جيش الاحتلال عددا من النشطاء، واعتدى عليهم بالضرب، وأمهلهم حتى منتصف هذا النهار لمغادرة المكان، وسط تعزيزات عسكرية اسرائيلية.

وكان رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن في العاشر من سبتمبر/أيلول عزمه ضم غور الأردن إذا فاز في الانتخابات العامة.

ويمثل غور الأردن الذي تبلغ مساحته 2400 كيلومتر مربع نحو 30 في المئة من الضفة الغربية.