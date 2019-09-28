المدير التنفيذي للجنة الانتخابات لوطن: ننتظر مرسوم الرئيس للشروع في تنظيم الانتخابات

عدد من يحق لهم الاقتراع حوالي 2 مليون ومئة ألف ناخب

وطن: قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، السبت، إن اللجنة تنتظر مرسوم الرئيس بشأن إجراء الانتخابات العامة، كي تشرع في عملها بتنظيم الانتخابات، عبر جدول زمني محدد، وفق القانون.

وفي تصريح لوطن، أشار كحيل أن اللجنة لم تتلق حتى الآن توجيهات مباشرة لبدء العمل، لكنها جاهزة لذلك.

وبين أن الانتخابات العامة تشمل أراضي السلطة الفلسطينية في الضفة وغزة والقدس.

وأوضح أن آخر تحديث لسجل الناخبين تم في آذار الماضي، حيث أن عدد من يحق لهم الاقتراع حوالي 2 مليون ومئة ألف ناخب.

وحول الانتخابات في القدس، قال كحيل " تحاول إسرائيل منع السلطة من ممارسة دورها في القدس، وهذا موضوع سياسي يحتاج لتكاتف الجهود المحلية، وإلى ضغوط دولية للسماح لأهل القدس بممارسة حقهم وفق ما نص اتفاق أوسلو".

وكان الرئيس محمود عباس أعلن في خطابه بالأمم المتحدة، أنه سيدعو إلى انتخابات عامة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس لدى عودته إلى رام الله، أعقبه اعلان حركة حماس استعدادها للانتخابات العامة الشاملة، التي تتضمن الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني.

وينص القانون الأساسي على إجراء الانتخابات البرلمانية كل 4 سنوات، إلا أن آخر انتخابات تشريعية كانت في 2006.

ونص اتفاق للمصالحة وقعته أغلب الفصائل، بما فيها فتح وحماس في القاهرة عام 2011، على تفعيل المجلس التشريعي طبقا للقانون الأساسي.