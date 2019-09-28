" طالعات " ..ثورة نساء انتفضت ضد الظلم والقهر الاجتماعي والاحتلال في فلسطين التاريخية والشتات

ناشطات فلسطينيات لوطن: هناك تحركات لإخماد الصوت النسائي ..ولن "نسكت"

ناشطات من بيروت لوطن : "طالعات" كسرت الحدود الجغرافية بيننا ونشارك بفك الحصار عن نساء فلسطين

وطن - : لم تحدثنا الأساطير عن "ثورة النساء"، وما قيل لنا "هن ربات بيوت".. وربابُ قد ملت من "صب الخل بالزيت" في اغنية اجبرت على حفظها قسراً وفي عهدها الصغير، لتخرج اليوم إلى الشارع لتصب نار غضبها ولتعلي بصوتها أمام الجميع بأن جسدها ملك لها، وتنبذ العنف والتحرش.

"علي صوت المرأة علي، يا كل الارض المحتلة"، جملة تكاد تلامس سماء الحرية والعدالة الاجتماعية، لتلوح بها نساء فلسطينيات طالبن بالحرية من " رفح مرورا بالقدس و رام الله وحيفا "، ووصولا الى عواصم أوروبية وعربية ك بيروت وبرلين ، وبعد أن تكالبت الأيادي مؤخراً لالتقاط أنفاس نساء قتلن وعذبن وعنفن باسم الحفاظ " على شرف العائلة".

لم تهدأ وتيرة مقتل الفتاة إسراء غريب من بيت ساحور وحكايتها الملفقة عن "الجن العاشق"، لننتقل الى جريمة اخرى في رام الله، بعد ان فقدت فتاة وعيها بحجة اخراج الجن من جسدها وبعد ضربها وصعقها بالكهرباء، أما في جنين فقد حطم اخ قدمي اخته بـ"مهدة" وقد بترت قدماها.

النساء في بلادي هن أصحاب الحكايات، وكل حكاية تطل على بلد "الشبابيك" تستحق ان تخط رواية في زمن غاب فيه العدل والامان، فيما لم تعد تنشغل الفتيات بحذاء ساندريلا وانما بشال فتاة لطخ بالدم بعد تعرضها للعنف والتعذيب من قبل ذويها أو من المجتمع ذاته.

#طالعات .. شعلة نسائية لن تنطفئ

#طالعات .. ثورة انطلقت من قبل الشارع و لاتتبع لاي حزب سياسي

تحت شعار "لا وجود لوطن حر إلا بامرأة حرة"، أطلقت مجموعة من النساء الفلسطينيات في حيفا وفي السادس والعشرين من أيلول الجاري، مبادرة تحمل اسم "#طالعات"، تنديداً بتعرض النساء للعنف والاضطهاد المستمر، وللتنديد ايضا بأشكال العنف الممارس ضد النساء الفلسطينيات، لا سيما في قضية الفتاة إسراء غريب، و 28 أمرأة اخرى قتلن منذ بداية العام الجاري.

واستجابة للمبادرة، خرجت آلاف النساء وفي مختلف مدن فلسطين التاريخية للمشاركة في فعاليات ووقفات احتجاجية ضد ما تتعرض له النساء من تعنيف وتحت غطاء "الشرف.

"هي ثورة نسائية انطلقت من قلب الشارع الفلسطيني، وهي لا تتبع اي حزب او فصيل سياسي، وهدفها ان تنال المرأة استقلاليتها وحريتها" ، هكذا بدأت الناشطة النسائية من حيفا، وفاء ابراهيم، حديثها عن مبادرة "طالعات".

وقالت لوطن : "هي مبادرة انطلقت من قناعاتنا بأن الجمعيات والمؤسسات النسائية لم تعد فعالة ميدانيا كما السابق، وفي ظل العنف الشديد الذي تتعرض له النساء الفلسطينيات وفي الداخل ايضا"، بهذه الجملة بدأت الناشطة النسائية من حيفا وفاء ابراهيم، حديثها عن تراجع دور المؤسسات الدائمة للنساء في المجتمع الفلسطيني.

وأكدت الناشطة وفاء بأن مبادرة "طالعات" لم تكن الوحيدة، حيث انطلقت مبادرات سابقة كـ " تسكتيش" والتي نفذتها مجموعة من النساء في الداخل المحتل، والتي تندد بالعنف ضد المراة ، مشيرةً بأن الفعاليات الميدانية لحملة "طالعات" قد ضمت عددا " جيدا" من المشاركين الذكور وبجانب الاناث.

وبالحديث عن الانتقادات التي وجهت بعد انطلاق مبادرة "طالعات"، أكدت وفاء بأن بعض فئات المجتمع قد شنوا هجوما "لاذعا" وغير منصف لمجموعة "طالعات" وذلك بعد تنفيذ عدة احتجاجات في مناطق مختلفة.

وفي ذات السياق، قالت "يؤسفنا وجود بعض المزاودات على المبادرة، حيث قام عدة اشخاص بمهاجمتنا، واعتبروها مجرد حالة زمنية وتطالب بمطالب بعيدة عن الاخلاق والعمل الوطني.. هي لا تؤذي أحد ولا تتعارض مع التوجه الوطني والانساني والديني ".

وأضافت : هم يريدون اسكات الصوت النسائي، ويقتلون النساء بذرائع العادات والتقاليد والشرف".

وأكدت بأن حماية حقوق المرأة لا تكمن بسن القوانين والتشريعات وانما بتفعيل دور الجهات والمؤسسات التي يمكن اللجوء لها، وبجانب توفير بيوت حماية للنساء المعنفات.

وقالت:"نحن نطالب بالحماية وأن تعيش المرأة بكرامة وبعدالة اجتماعية .. هذه ما تريده المرأة الفلسطينية".

هتفنا للاجئات والمهمشات ....

نساء بيروت:كسرنا الحدود الجغرافية.. ونشارك بفك الحصار عن نساء فلسطين

خرجت العشرات من النساء في لبنان استجابة لمبادرة " طالعات" والتي انطلقت من حيفا، وصولا الى شارع الشهداء في بيروت رفضا للممارسات التي يفرضها المجتمع ضد النساء في ظل غياب قانون رادع، خاصة وأن قضية إسراء غريب وكما ذكرت الناشطات في لبنان قد حركت الشارع العربي أجمع.

وقالت الناشطة من لبنان، نضال أيوب، في حديث لوطن : " كنا نهتف ضد جرائم الشرف والاغتصاب والتحرش والعنف العنصري التي طال النساء في مختلف بقاع الارض".

وأوضحت أيوب بأن مبادرة " طالعات" قد انطلقت بالتزامن مع مظاهرات اخرى قد جابت البلاد والداعية لتوفير ابسط الحقوق الانسانية ، وقالت : علينا كنساء في مجتمعات أبوية أن نتضامن معاً لكي نصبح أقوى، ونحن هنا نعيش ذات التجارب والمعارك التي تمر بها نساء فلسطين، الا ان لكل دولة خصوصيتها، ونحن نخوض معركة مشتركة ضد العنصرية تجاه اللاجئين واللاجئات السوريات والفلسطينيات".

وقالت : " يجب أن نتحد جميعاً وهذا التحرك هو جزء من واجبنا تجاه نساء فلسطين، وعلينا أن نتشابك معا ونتوحد بمحابة أشكال العنف، وعلينا أن نتجاوز المسافة الجغرافية ونتوحد مع بعضنا البعض مثلما تتوحد الانظمة لمحاربتنا".

وطالبت نساء لبنان وخلال مشاركتهن بالمبادرة بحسب ما أوضحت الناشطة أيوب تحقيق العدالة والمساواة الكامل للنساء وحمايتهن من العنف.

أما الصحفية ايناس شري، وهي إحدى النساء اللواتي شاركن في مظاهرة ببيروت قالت بأن صوت النساء قد سمع رغم أعدادهن القليلة، حيث نادوا بحريتهن وحرية المراة الفلسطينية وبإقرار قوانين وتشريعات تحمي المرأة ، وقالت : " الحرية لا تتجزأ ، ولا يمكن تحرير فلسطين دون ضمان تحرر المرأة وحمايتها".

وقالت : " أي تحرك مهما كان صغير فهو مهم، خاصة وأن الذكور ايضا كان لهم دور في المشاركة بمبادرة طالعات، وكانو يرددون هتافات من حيفا الى بيروت".

وأوضحت خلال حديثها بأن حماية النساء من أشكال العنف يحتاج إلى تحرك اجتماعي توعوي فاعل، واقرار قوانين وتشريعات منصفة بحق المرأة.

أما الناشطة اللبنانية نادين جوني، والمشاركة في مبادرة "طالعات" أوضحت لوطن بأن المبادرة أشبه بحركة مصادة لمحاولات تهميش قضايا النساء وعلى الدوام، وعدم اعتبار تلك القضايا ضمن سلم الاولويات في المطالبات الحقوقية والشعبية، واستعمال السطوة الذكورية ضدهن.

وقالت : " هي مبادرة لرفض الذكورية ورفض الاحتلال، فالمراة الفلسطينية التي تقاوم المحتل والاستيطان، هي ذاتها التي تقاوم الذكورية المتسلطة والمتمثلة بقتلها وبحجة الشرف، بجانب ممارسة شتى أنواع العنف الجسدي والجنسي والنفسي ضدها، وبالاضافة للممارسات العنصرية ضدها كحرمانها من الحقوق التعليمية والاجتماعية".

وأوضحت بأن " النساء الفلسطينيات يعانين من سطوة الاحتلال والذكورية".

الاتحاد العام للمرأة : لنوحد الجهود من أجل انصاف المرأة

نضغط باتجاه اقرار قانون حماية الأسرة من العنف

وأوضحت أمين سر الاتحاد العام للمرأة، منى الخليلي، بأن مبادرة " طالعات" هي خطوة ايجابية باتجاه الضغط على صانعي القرار لاقرار قوانين وتشريعات وسياسيات منصفة للمراة الفلسطينية، وأهمها قانون حماية الأسرة من العنف.

وقالت الخليلي في حديث لوطن : "اتمنى بأن تصب هذه المبادرات المناهضة للعنف ضد النساء في الاطار العام الذي تسعى إليه اتحاد والمؤسسات النسوية، بغية توحيد الجهود ولغة الخطاب والمطالب التي نسعى لتحقيقها بتحقيق المساواة ما بين الجنسين استناداً للاتفاقيات الدولية".

وشددت على ضرورة توحيد الجهود والتحركات النسائية وبمشاركة جميع المؤسسات الفلسطينية والجهات المختصة بقضايا المرأة والتي تنادي بنبذ العنف والاضطهاد، ودون العمل بشكل فردي ، مشيراة بأن " طالعات" هي مبادرة فردية قد انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت خلال حديثها بأن التحرك الشعبي لحماية النساء قد ظهر منذ سنوات، ولكن قد برز بشكل أكبر وخلال اخر ثلاث جلسات من مجلس الوزراء، حيث اعتصمت بعض المؤسسات امام مجلس الوزراء للمطالبة بمناهضة العنف ضد النساء وبالشعارات التي حملتها مبادرة "طالعات".

وقالت : "نحن نفتح ايدينا لاحتضان جميع المبادرات الشبابية وسنتواصل مع مبادرة "مبادرات"، فهي تحقق استراتيجية الاتحاد والذي يطالب بحقوق المرأة، وعلينا وضع خطة تعاونية كي نوحد اللغة امام التحديات التي تواجه المرأة في المجتمع الفلسطيني".

واضافت: "علينا أن نضع جهودا مشتركة للضغط باتجاه اقرار قوانين منصفة للمرأة مجتمعين وليس منفردين".

وأوضحت عضو هيئة ادارية في اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي، مها امان الله، وهي احدى النساء المشاركات في مبادرة "طالعات"، بأن المبادرة قد احيت قضية المرأة بشكل فاعل، وكشفت ما خفي من القضايا التي تمس المرأة، حيث يتم تعنيفها داخل الاسر الفلسطينية.

وفي معرض التساؤل، قالت: المرأة الفلسطينية هي الام والمناضلة والمبادرة والمضحية فكيف يتم تعنيفها بهذا الشكل؟ واين القانون من هذه الممارسات؟ مناشدة بذلك الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية باقرار قانون حماية الاسرة من العنف.

كما ناشدت عبر وطن وزارة التربية والتعليم ببذل الجهود لتوعية الطلاب وتحديداً الطلبة الذكور بأهمية المرأة والابتعاد عن السلوكيات التي تقلل من كرامتها في المجتمع.

وعن دور المؤسسات النسوية في دعم قضايا المرأة، أوضحت مها امان الله بأن الاتحاد العام يبذل مجهوداً كبيرا لدعم النساء الفلسطينيات، فيما طالب باقرار قانون "سيداو" والذي يحقق العدالة المرأة.

وعن مشاركتها في المظاهرة، قالت : " مفهوم القتل على خلفة الشرف هو موجود أيضا في لبنان كما في فلسطين، فالقضية واحدة، ونحن أيضا نعاني من سوء في تنفيذ القوانين المستمدة من العادات والتقاليب وثقافة الشرف، وهي لا تنبثق من معايير انسانية ولا تراعي العدالة او الكرامة".

وأضافت : النزول الى الشارع هو الخيار الأول، وقد شاركت في حشد عدد من النساء للمشاركة بالمظاهرة والمطالبة بوضع قضايا النساء ضمن الاولويات وضمن سياسات قادة الوطن العربي".

وعن الشعارات التي رددتها النساء في بيروت، قالت : "هتفنا ضد النظام الابوي والذكورية، وجرائم الشرف، وكنا نحث النساء على ضرورة رفع أصواتهن والمطالبة بحقوقهن، وهتفنا لكل النساء واللاجئات والمهمشات".

ومن الشعارات التي أسمع صداها في شوارع بيروت : '' علي صوتك علي صوتك، النظام الأبوي بده يموتك''، '' عرض، شرف، شو هالقرف"، '' من غزة لبيروت، من حيفا للطيبة، من رام الله للبيرة، طالعات وطالعات"، "من بيروت لجرَش، يكسر إيد اللي اتحرش".

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