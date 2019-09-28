بالشراكة مع شبكة وطن الاعلامية ... فعاليات واهالي الاسرى يعقدون مؤتمرا صحفيا لتسليط الضوء على قضية الاسرى الاداريين المضربين عن الطعام .

وطن: وطن للانباء - يعقد نادي الأسير الفلسطيني، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، بالتعاون مع شبكة وطن الإعلامية مؤتمرا صحفيا حول قضية الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي. ، وذلك يوم غد الاحد الموافق 29-9-2019 الساعة الثانية عشر ظهرا في مقر شبكة وطن الاعلامية الكائن في مبنى الاغاثة الزراعية الطابق " 5 " في مدينة رام الله .

وسيعقد المؤتمر بحضو عائلات بعض الاسرى وذلك لتسليط الضوء على قضية الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في معتقلات الاحتلال .