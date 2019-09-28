اشتباك بالأيدي بين كتلتي "الشبيبة" و"القطب الديمقراطي" في جامعة "بيرزيت" ومصادر لوطن: المشكلة على إثر توزيع بيان

رام الله- وطن: أكدت دائرة العلاقات العامة والاعلام في جامعة بيزيت في اتصال مع وطن، أن الشجار الذي وقع عصر اليوم في حرم الجامعة قد فض وتم حله، واكتفت بهذا التصريح.

وكان شجار اندلع في جامعة بير زيت بين كُتلة "الشبيبة الطلابيّة"، وهي الذراع الطلابي لحركة فتح، وبين "القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي"، وهو الذراع الطلابي للجبهة الشعبية، على خلفية خلاف سابق بين الكتلتين الأسبوع الماضي.

حيث اتهمت الكتلة، القطب، بأنه قام بتوزيع بيان غير موقّع داخل الجامعة، يهاجم مسؤولين بالسلطة ويتهمهم بالفساد. فيما لم يتبنَّ القطب ذلك البيان.

وأفادت مصادر من داخل الجامعة لوطن، أن التوتر ظل مستمراً بين الكتلتين منذ الأسبوع الماضي، تطور اليوم إلى حالة اشتباك بالأيدي بين الطلبة. بعدما اعتدى أفراد من حركة الشبيبة على مناظر القطب الطلابي بانتخابات بيرزيت الأخيرة.

وأكدت المصادر أن أمن الجامعة قام بفضّ الاشتباك والسيطرة على الموقف، إلّا أن حالة من الفوضى استمرت لنصف ساعة، فقامت عمادة شؤون الطلبة، بأمر الطلاب بإخلاء الحرم الجامعي للسيطرة على الموقف.

وكشف مصدر رفض الكشف عن اسمه، أن إصابات طفيفة وقعت بين الجانبين.

وانتشرت مقاطع مصورة في مواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، تضمنت اخلاء للطلبة من ساحات الحرم الجامعي.