القبض على شخص دهس مواطن ولاذ بالفرار في قلقيلية
28.09.2019 06:13 PM
رام الله- وطن: القت الشرطة، اليوم السبت، القبض على شخص مشتبه به بدهس مواطن بمركبته ولاذ بالفرار في محافظة قلقيلية .
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن معلومات وصلت إلى عمليات شرطة قلقيلية، حول وصول مواطن الى المشفى بحالة حرجة نتيجة تعرضه للدهس بمركبة وهروب سائقها .
واضافت ان شرطة المرور توجهت على الفور الى المشفى ثم الى مكان وقوع الحادث وباشرت التحري وتمكنت من حصر الاشتباه بشخص من سكان المحافظة واحضاره وضبطت المركبة المستخدمة بالدهس .
واكدت أنه تم احالة المشتبه به إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اصولا .