هذه الدول الثلاث فقط يمكنها الطلب المسبق لهاتف "غالاكسي فولد"

وطن: بدأت شركة سامسونغ طرح جهازها القابل للطي غالاكسي فولد للبيع في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والعديد من الأسواق الأوروبية.

وتستعد سامسونغ لتوسيع قائمة الدول، لتضم الهند وأستراليا والإمارات العربية المتحدة، حيث أكدت الشركة الكورية سابقا تحديد موعد الإطلاق الرسمي للهاتف في الهند في الأول من أكتوبر/تشرين الأول القادم، في حين لا يزال موعد الإطلاق في أستراليا والإمارات غير معروف.

ويمكن لأولئك الذين يرغبون في حجز أول هاتف قابل للطي من سامسونغ إدخال بياناتهم على الموقع الرسمي للشركة، وستعلمهم الشركة بموعد تسلم الجهاز عندما يكون متاحا للشراء.

وكما هي الحال مع عمليات إطلاق غالكسي فولد الأخرى، ستكون الكميات محدودة، وسيكون على العملاء الراغبين في تسلم أجهزتهم التوجه مباشرة للمتجر.

وستزود سامسونغ جميع المشترين بخدمة غالكسي فولد المميزة التي توفر خطا ساخنا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لجميع أسئلة المستخدمين واحتياجات الدعم الخاصة بهم.

ويبلغ سعر الجهاز 1980 دولارا، ونشرت الشركة مؤخرا مقطعا يوضح كيفية التعامل مع الجهاز، حيث طالبت مستخدمي الجهاز المحتملين بتوخي أقصى درجات العناية لدى استخدامهم الجهاز.