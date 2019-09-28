ملحم: الحكومة تجتمع الاثنين لمناقشة الاستعداد لتهيئة كل متطلبات إجراء الانتخابات العامة

رام الله- وطن: قال المتحدث باسم الحكومة، إبراهيم ملحم: إن الحكومة ستباشر باتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمةلتهيئة كل متطلبات إجراء الانتخابات العامة، فور إصدار الرئيس مرسوماً بإجرائها.

وبين ملحم في حدث لإذاعة "صوت فلسطين"، أنه سيعقد اجتماع للحكومة بعد غد الاثنين لمناقشة هذه القضية، موضحاً استعدادها للتحول التاريخي، الذي يعتبر بوابة العبور للتحول الديمقراطي للمجتمعات الحديثة، موضحاً أن الانتخابات مطلب فصائلي وشعبي متكرر.

وأشار ملحم إلى أن الحكومة تقدم كل ما يلزم للتخفيف عن أهلنا في قطاع غزة، والاستعداد لتجديد الشرعيات عبر بوابة الانتخابات وصناديق الاقتراع.

وأكد محلم على ضرورة مشاركة أبناء شعبنا في القدس المحتلة في الانتخابات، مضيفاً أن الحكومة ستبدأ اتصالاتها مع المجتمع الدولي، لكي تتحمل إسرائيل مسؤولية أي محاولة لمنع ذلك.