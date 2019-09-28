فصائل "رؤية المصالحة" تعقّب لـ"وطن" على دعوة الرئيس: المطلب هو انتخابات شاملة كأرضية لإنهاء الانقسام

وطن: اجتمعت اليوم السبت، في قطاع غزة، الفصائل الفلسطينية الثمانية، المشاركة في المشاركة في طرح "رؤية المصالحة"، وتمخض عن الاجتماع وضع برنامج عملي وزمني بخصوص تنفيذ المبادرة على أرض الواقع، للضغط على حركتي فتح وحماس من أجل المصالحة وإنهاء الانقسام.

وعلى الرغم من تلقي الفصائل الثمانية (الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وحزب الشعب الفلسطيني، وحركة المبادرة الوطنية، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، والجبهة الشعبية-القيادة العامة، وطلائع حرب التحرير الشعبية)، موقف حركة حماس المرحب والداعم لمبادرة رؤية المصالحة، كما جاء على لسان رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، إلّا ان الفصائل الثمانية أكدت لـوطن للانباء، أنها لم تتلقَ إلى الآن موقف حركة فتح الرسمي بخصوص رؤيتها، معتبرة أن جميع التصريحات التي صرّح بها قياديون من الحركة على وسائل الإعلام، بأنها تظل مواقفاً غير رسمية، مؤكدة أنها باتظار رد رسمي من الحركة.

هذا وعلمت وطن أن اجتماع، اليوم السبت، تمخض عن عدة محاور للمضي قدماً بتنفيذ رؤية المصالحة، وتم تكليف للخدمات التي قطعتها الرؤية، وتم مناقشة كيفية تأطير وهيكلة الحركة الجماهيرية للتواصل مع كافة القطاعات الاجتماعية من أجل أوسع تبني لهذه الرؤية، وتحريك الشارع، للضغط على طرفي الانقسام، ومطالبتهم بإجراء المصالحة وإنهاء الانقسام.

وفي هذا السياق، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة لـوطن: "أن الاجتماعات مستمرة من أجل توحيد العمل بين الفصائل.. لتوحيد الضغط على الفصائل".

وعن موعد انطلاق الحراك الجماهيري للضغط على طرفي الانقسام، أكد أبو ظريفة أن الحراك سيبدأ خلال الأسابيع القادمة.

انتخابات شاملة ومتزامنة

وفي سؤاله إن كانت دعوة الرئيس لإجراء انتخابات عامة تتقاطع مبدائياً مع رؤية الفصائل للمصالحة (؟) قال أبو ظريفة إن الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في إطار التوافق الوطني، ووفق التمثيل النسبي، هي الأساس الذي يمكن من إعادة بناء مؤسسات السلطة والمنظمة على أساس ديمقراطي.

وفي ذات السياق، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر حبيب، إن مطلب الحركة هو انتخابات شاملة ومتزامنة، لأنها ستمثل المخرج من حالة الانقسام. واشترط حبيب في اتصال مع وطن أن يكون هناك توافق وطني يسبق تلك الانتخابات، وأن يكون هناك حكومة وحدة وطنية ترعاها.

معتبراً أن الحكومة القائمة حالياً "حكومة فتح والسلطة". وأن ما تريده حركة الجهاد للخروج من الأزمة باتجاه الوحدة "هي مصالحة وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتفعيل المؤسسات والمنظمة على قاعدة الشراكة".

وفي سؤاله عن موقف الجهاد الذي تغيّر من الانتخابات، بحسب بيان القيادي في الحركة نافذ عزام، صباح السبت وقوله إن "الانتخابات الشاملة ستساعد في تحسين الوضع الحالي ولئم الصف الداخلي". قال حبيب إن "حركة الجهاد الإسلامي لا تشارك بالانتخابات، لأنها من إفرازات أوسلو، والمهم بداية هو إعادة الاعتبار للمنظمة وللمجلس الوطني".

كما عقب القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عمر شحادة، في اتصال مع وطن على دعوة الرئيس لإجراء انتخابات، بأنها محاولات لعلاج الأزمة التي يعيشها النظام السياسي الفلسطيني.

وأضاف شحادة في معرض رده، أن الشعبية رحبت بدعوة الرئيس لإجراء انتخابات، لأنها قد تشكل مدخلاً للخلاص من الوضع الراهن وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، لمواجهة صفقة القرن وقانون القومية، والسياسيات الأمريكية الصهيونية ضد شعبنا.

وأضاف شحادة، أنه من الضروري يعقد الرئيس اجتماعاً لكافة الفصائل ويعرض عليهم مقترحه، ويستمع لما لديهم من آراء ومقترحات من أجل الوصول إلى توافق وطني لإنهاء الانقسام.

كما أكد الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، على ضرورة أن يتم الاتفاق على آلية لإجراء الانتختابات واحترام نزاهتها لضمان مشاركة الجميع بها واحترام نتائجها.

مؤكداً على الأرضية المشتركة بين دعوة الرئيس ومبادرة الفصائل لإنهاء الانقسام.