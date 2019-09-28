الحركة الإسلامية تدعو للرباط في الأقصى لحين انتهاء الأعياد اليهودية

وطن: دعت الحركة الإسلامية في بيت المقدس مساء السبت، أهالي القدس والداخل إلى مزيد من الحشد والرباط والثبات في المسجد الأقصى المبارك اعتبارًا من يوم غد الأحد وحتى انتهاء موسم الأعياد اليهودية.

وقالت الحركة الإسلامية في بيان لها، إن هذه الدعوة للرباط بالأقصى تهدف إلى تفويت الفرصة أمام الاحتلال لمخططه بتثبيت واقع جديد وادّعاءات مزعومة في المسجد المبارك، داعية قيادات القدس ومرجعياتها الوطنية الدينية لأن يكونوا في مقدّمة المرابطين بالأقصى والمدافعين عنه.

وأشارت إلى أن هذه الدعوات اليهودية لاقتحام الأقصى تأتي متزامنة مع الذكرى الـ19 لانتفاضة الأقصى، التي اندلعت في أعقاب اقتحام رئيس حكومة الاحتلال الأسبق أرئيل شارون، لافتة إلى أن "الاحتلال لم يتعلّم من دروس هذه الانتفاضة التي كادت تعصف بدولة الكيان الغاصب".

وأشادت الحركة الإسلامية في بيانها بثبات أهالي القدس وصبرهم ورباطهم أمام ظلام السجن ومرارة الإبعاد وهدم البيوت والغرامات الباهظة التي فرضها الاحتلال عليهم.

وكانت ما تسمى بـ "جماعات الهيكل" المزعوم دعت أنصارها وجمهور المستوطنين إلى تنظيم اقتحامات جماعية وواسعة للمسجد الأقصى المبارك غدًا الأحد، عشية ما يسمى عيد "رأس السنة العبرية".

وسيشارك في تلك الاقتحامات عشرات الحاخامات وكبار أعضاء "جماعات الهيكل"، وعدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي.

وشرعت هذه الجماعات بتكثيف دعواتها لتنفيذ الاقتحامات وتعميمها عبر مواقعها الاعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، مؤكدة التنسيق الكامل مع شرطة الاحتلال لتسهيل هذه الاقتحامات.