نقل الاسير سامر عربيد للمستشفى بحالة الخطر نتيجة التعذيب خلال التحقيق

رام الله- وطن: افاد محامي مؤسسة الضمير انه تم خلال اليوم السبت نقل الاسير سامر عربيد الى المستشفى بحالة خطر نتيجة التعذيب الذي تعرض له خلال التحقيق معه في مركز تحقيق المسكوبية. وكان الاسير عربيد قد اعتقل يوم الاربعاء الماضي.

واعلن جهاز الامن العام للاحتلال "الشاباك"، مساء اليوم، انه اعتقل منفذي عملية التفجير في "عين بوبين" غرب مدينة رام الله، قبل اسابيع والتي أدت لمقتل مستوطنة، والاسير سامر عربيد احد افراد الخلية، بحسب الاحتلال.