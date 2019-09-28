شبيبة بيرزيت للقطب الديمقراطي: العين بالعين والسن بالسن وأيدينا ممدودة للحوار

وطن: أعربت حركة الشبيبة الفتحاوية عن أسفها لما حصل في جامعة بيرزيت، اليوم السبت، من توترٍ واحتكاك في ساحات الجامعة، مؤكدة أن يدها ممدودة للحوار.

ووأرجعت الشبيبة سبب الإشكال الذي وقع إلى قيام القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي يوم الأربعاء بنشر بيان تم فيه التشهير بذكر اسم طالبة فيه.

وأعلنت الشبيبة في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك" بأنها على "علم بالمعتدي وسيتم محاسبته فالعين بالعين والسن بالسن ونحن على كامل الثقة بأن هذا العمل الجبان لأنه لعمل فردي".

وذكر البيان بأن منسقة الشبيبة، حلا عياد، تتواجد في مستشفى الرعاية لتلقي العلاج على إثر الاعتداء عليها خلال أحداث اليوم ما أدى إلى تضرر في عينها وبصرها وحاجتها لفترة من العلاج.

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وتحدث البيان، عن دعوة قدمتها كتلة الشهيد ياسر عرفات بمبادرة من رئيس جامعة بيرزيت أ.د.عبد اللطيف أبو حجلة و عمادة شؤون الطلبة و نقابة العاملين و مجلس الطلبة لحل الإشكال.. استمرت لأكثر من أربع ساعات، وتقديم أكثر من ثلاثة حلول وافقت عليها حركة الشبيبة الطلابية وسط تعنت ومماطلة من ممثلي القطب الطلابي الديمقراطي لمقترح الحل. وذلك بحسب البيان.

وقالت الشبيبة إنها مستعدون للعودة إلى طاولة الحوار وأن "يد الصلح ممدودة رغم كل الطرق التي سُدّت لإعادة الوحدة لصفوف صرحنا الشامخ".

وفيما يلي نص البيان الذي نشر على صفحة الشبيبة:

نفس الكريم على الخصاصة والأذى هي في الفضاء مع النسور تحلقُ

أبناء جامعة الشهداء ، أبناء الياسر والشقاقي وأبو علي مصطفى والياسين، زملاء الأسرى والشهداء،نحييكم بتحية العز والكرامة...

إننا في حركة الشبيبة الطلابية ، نأسف على ما حصل في جامعة بيرزيت جامعة الشهداء من توترٍ واحتكاك في ساحات الجامعة، على إثر قيام القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي يوم الأربعاء بنشر بيان تم فيه التشهير بذكر اسم طالبة فيه، وهذا ما لم نعتد عليه في جامعة الشهداء على مر التاريخ.

وإننا نحيطكم علماً زملاءنا الطلبة بأن الأخت منسقة أخوات المغربية دلال "حلا عياد" تتواجد في مستشفى الرعاية لتلقي العلاج على اثر الاعتداء عليها خلال احداث اليوم ما ادى الى تضرر في عينها وبصرها وحاجتها لفترة من العلاج ، بالإضافة إلى الإعتداء على عدد من أخوات المغربية دلال، ونؤكد بأننا على علم بالمعتدي وسيتم محاسبته فالعين بالعين والسن بالسن ونحن على كامل الثقة بأن هذا العمل الجبان لأنه لعملٌ فرديّ.

بناءً على هذه الأحداث المؤسفة، دعينا ككتلة الشهيد ياسر عرفات بمبادرة من رئيس جامعة بيرزيت أ.د.عبد اللطيف أبو حجلة و عمادة شؤون الطلبة و نقابة العاملين و مجلس الطلبة لحل الإشكال ، وبعد اجتماعٍ مطول لأكثر من أربع ساعات ، وتقديم اكثر من ثلاثة حلول وافقت عليها حركة الشبيبة الطلابية وسط تعنت ومماطلة من ممثلي القطب الطلابي الديمقراطي لمقترح الحل، والوصول الى طريق مسدود في الحوار ، انسحب ممثلي حركة الشبيبة الطلابية من الاجتماع بعد هذه المماطلة وسط سخط من ممثلي النقابة وعمادة شؤون الطلبة ومجلس الطلبة من هذه المماطلات وعدم الرغبة في الوصول إلى حل .

و إننا في كتلة الشهيد ياسر عرفات نؤكد بأننا مستعدون للعودة إلى طاولة الحوار مع أخوتنا في القطب الطلابي التقدمي و أن يد الصلح ممدودة رغم كل الطرق التي سُدّت لإعادة الوحدة لصفوف صرحنا الشامخ

و ندعوكم أخواتُنا إخوتنا لعدم الإنجرار وراء الفتن و الكلام الذي لا أصل له و لا يحمل في طياته إلا محاولة لهدم نسيجنا الداخليّ.

دامت بيرزيت منارة للوحدة الوطنية

حركة الشبيبةالطلابية