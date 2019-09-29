سامر عربيد في حاله صحيه صعبه بسبب التعذيب

رام الله - وطن: ذكرت وسائل اعلام عبرية صباح اليوم ان سلطات الاحتلال نقلت مسؤول خلية الجبهة الشعبية التي ادعى الاحتلال انها نفذت عملية النبع قرب دير بزيع، الاسير سامر عربيد الى المستشفى في حالة ميؤوس منها.

واوردت ان العربيد تعرض لتحقيق قاس من جهاز الشاباك، ما استدعى نقله الى المستشفى مساء امس السبت في حالة ميؤوس منها.

وقالت وسائل الاعلام العبرية ان العربيد نقل الى المستشفى في حالة ميؤوس منها مع وجود خطر على حياته، بعد التحقيق معه من الشاباك، حسب ما ادعت انه مهندس العبوة التي اسخدمت في العملية، واعتقاد الشاباك بأن الخلية التي نفذت العملية كان لديها عبوة أخرى لهجوم آخر.