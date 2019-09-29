ارتفاع حصيلة زلزال اندونيسيا إلى 30 قتيلا

وطن: أعلنت وكالة إدارة الكوارث في اندونيسيا، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب الخميس، جزر مولوكو في شرق اندونيسيا، إلى ثلاثين قتيلا.

وأعلن الناطق باسم وكالة إدارة الكوارث أغوس ويبوبو، إن "ثلاثين شخصا قتلوا و156 جرحوا"، موضحا أن بين الضحايا الذين سقطوا -معظمهم في انهيار مبان- ثلاثة أطفال. وكانت الحصيلة السابقة تتحدث عن مقتل 19 شخصا.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية حددت مركز الزلزال على بعد 37 كيلومترا شمال شرق جزيرة أمبون. وشهدت المنطقة نحو عشرين هزة ارتدادية على الأقل بلغت قوة احداها 5,6 درجة.

وألحق الزلزال أضرارا بمئات المنازل والمكاتب والمدارس.

ويشهد الأرخبيل الاندونيسي الذي يتألف من 17 ألف جزيرة وجزيرة صغيرة، نشاطا زلزاليا وبركانيا متكررا بسبب موقعه على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تتقاطع الصفائح التكتونية.