Ooredoo والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يختتمان الموسم الكروي

وطن: اختتم الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وبرعاية شركة Ooredoo الموسم الكروي للعام 2018 – 2019، خلال حفل حضره العديد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية، بالإضافة للأندية والفرق وأبطال الموسم وحاملي الألقاب في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتم الحفل بالتزامن بين شقي الوطن عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ويأتي هذا الاحتفال بعد موسم حافل من المنافسة شهدته الملاعب الفلسطينية، وبطولات ذات تطور مستمر، من ناحية التنظيم والأداء الفني والإداري.

وتخلل الحفل كلمة لللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، أشاد فيها بالمستوى العالي والروح الرياضية الإيجابية التي سادت هذا الموسم من المنافسات الكروية، وجدد دعوته للأندية والفرق أن تعمل على التطوير من الأداء الفني والإداري لها لتبقى عجلة الإرتقاء بكرة القدم الفلسطينية مستمرة ولا تتوقف.

وأضاف الرجوب: نحن في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لن ندخر جهدًا لتطوير كرة القدم، وبالفعل نحن نبذل قصار الجهد لتحقيق أفضل النتائج في الساحات الدولية والمحلية، وركيزتنا الأساسية في ذلك هم الشباب الفلسطيني الذي احترف هذه اللعبة ويرى من خلالها طريقة لرفع اسم فلسطين عاليًا.

ووجه الرجوب تحية لشركة Ooredoo لرعايتها المواسم الأربعة الماضية من دوري المحترفين ودوري الممتاز، مشددًا على ضرورة وقوف القطاع الخاص بجانب الرياضة الفلسطينية لتحقيق النتائج المرضية والتي نطمح لها جميعًا.

في ذات السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين، ضرغام مرعي: طيلة المواسم الكروية الأربعة الماضية والتي كان لشركة Ooredoo الفخر برعايتها، لم نعتبر أنفسنا مجرد رعاة لحدث رياضي، إنما كانت قلوبنا في الملاعب، وتترقب الأهداف، وترصد التطور الذي يطرأ على الأندية والفرق، وقد وجدنا بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم خير شريك، فعلاقتنا مع الاتحاد هي علاقة استراتيجية غير مقتصرة على رعاية دوري أو بطولة، إنما تتجاوز ذلك لنكون شركاء النجاح، وشركاء التخطيط لمستقبل كروي واعد يستحقه شبابنا الفلسطيني الشغوف بهذه الرياضة. ووجه د. مرعي في كلمته التهاني لأصحاب الألقاب من الفرق والأندية، واللاعبين المميزين، الذين اجتهدوا طيلة الموسم الماضي.

وخلال الحفل قام الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وشركة Ooredoo بتكريم نادي هلال القدس الذي نال نصيب الأسد خلال الموسم الكروي 2018 – 2019 فحصل على لقب بطل دوري القدس للمحترفين، وحصل أيضًا على لقب بطولة الشهيد أبو عمار، كما توج بطلًا لكأس السوبر.

في الوقت الذي حرم فيه الاحتلال نادي شباب رفح من السفر إلى الضفة الغربية للمشاركة بنهائي كأس فلسطين، فيما توج نادي خدمات رفح بطلًا لدوري القدس للدرجة الممتازة في قطاع غزة، وتم تكريم شباب الخليل وصيفًا للبطل في دوري القدس للمحترفين، وتربع على المركز الثالث مركز شباب بلاطة في دوري القدس للمحترف ووصيفًا للبطل في بطولة كأس الشهيد أبو عمار، وكُرم أيضًا نادي ثقافي طولكرم وصيفًا لكأس السوبر، أما بطولة كأس فلسطين فكانت من نصيب مركز شباب بلاطة، والوصيف كان نادي شباب الأمعري، كما تم تكريم أيضًا أصحاب الألقاب في دوري الاحتراف الجزئي، ودوري المناطق ودوري الدرجة الثانية.



