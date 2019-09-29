بنك القدس يشارك في مؤتمر سايبوس بلندن

وطن: شارك بنك القدس، في فعاليات مؤتمر ومعرض سايبوس 2019 المتخصص في القطاع المالي والمصرفي، الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، في الفترة من 23إلى26 سبتمبر، والذي تنظمه جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (Swift)، المزود العالمي لخدمات المراسلات المالية الآمنة.

وتأتي مشاركة بنك القدس من خلال وفد ضم نائب رئيس مجلس الإدارة دريد أكرم جراب والرئيس التنفيذي للبنك صلاح هدمي وقيس زحيكة مدير المؤسسات المالية.

ويهدف البنك من خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض سايبوس السنوي ، باعتباره أبرز معرض في عالم الأعمال يجمع رواد المجتمع المالي على مستوى العالم لتبادل الأفكار والتجارب والتعاون في مجالات منها التنكولوجيا الرقمية و المدفوعات، والأوراق المالية، وإدارة النقد، والتجارة، الى الاستفادة من التجارب العالمية للمؤسسات المالية والمصرفية، بالإضافة الى الربط والتشبيك مع مجموعة من نخبة البنوك في المنطقة، وتوطيد العلاقات مع البنوك المراسلة التي يتعامل معها البنك، وفتح آفاق جديدة وفعالة على كافة المستويات، فضلا عن رغبته بالاطلاع على آخر التطورات التي حدثت على صناعة المنتجات والخدمات المصرفية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات في العالم المصرفي وقطاع البنوك، بالإضافة إلى بحث الفرص التجارية من خلال تنظيم عدد من الاجتماعات مع الشركاء الحاليين والمستقبليين.

ويحرص بنك القدس دوماً على المشاركة في مؤتمر سايبوس والمؤتمرات والملتقيات الدولية الأخرى بخبرته الواسعة المدعومة بشبكته الدولية المتنامية ليكون على اطلاع بآخر التطورات لكي يشارك في كل النقاشات التي من شأنها المساهمة إيجابياً في تطور القطاع المصرفي والمالي عالمياً.

الجدير بالذكر أن مؤتمر سايبوس السنوي تنظمه جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، المزود العالمي لخدمات المراسلات المالية الآمنة، ويركز المؤتمر هذا العام على تأثير التقنيات الجديدة على البنى التحتية ونماذج الأعمال وتحديد الثقافة والمهارات وممارسات العمل اللازمة لزيادة إمكانات كل من القدرات البشرية والآلية.