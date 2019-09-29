الاحتلال يداهم منازل مهجورة ومخازن في كوبر ويطلق الغاز تجاه الشبان

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي الليلة الماضية، بلدة كوبر شمال رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل المهجورة والمخازن في البلدة وفتشتها.

وأضافت تلك المصادر ان مواجهات اندلعت في بلدة بيرزيت عقب انسحاب الاحتلال من كوبر، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت اتجاه الشبان.

وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال لدى اقتحامها قريتي دير أبو مشعل والنبي صالح شمال غرب رام الله، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.