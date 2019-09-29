العدد مرشح للارتفاع.. 120 مستوطنا يقتحمون الأقصى

رام الله- وطن: اقتحم 120 مستوطنا، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد بسبب دعوات جماعات "الهيكل المزعوم" لمزيد من الاقتحامات.

وتمت الاقتحامات على شكل مجموعات، ونفذت خلالها جولات استفزازية، وسط تلقي المستوطنين شروحات عن "الهيكل المزعوم"، ومحاولاتهم لأداء شعائر تلمودية داخل باحاته، في حين شدد الاحتلال من اجراءاته على المصلين، ومنعهم من الاقتراب من الأماكن التي يقتحمها هؤلاء المستوطنون.

وتأتي هذه الاقتحامات، بعد دعوات أطلقتها "جماعات الهيكل" لتنظيم اقتحامات جماعية وواسعة للأقصى، عشية "رأس السنة" العبرية، سيشارك فيها عشرات الحاخامات وكبار أعضاء "جماعات الهيكل"، وعدد من أعضاء حكومة الاحتلال.