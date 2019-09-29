تجديد "الإداري" بحق الأسير مالك دار عايش للمرة الثالثة

رام الله- وطن: جددت محكمة "عوفر" العسكرية، أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير مالك أنس دار عايش(25عاماً) من سكان قرية كفر مالك، قضاء رام الله، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، مدة أربعة أشهر.

وأفاد مكتب "إعلام الأسرى"، بأن قوات الاحتلال كانت اعتقلت الأسير دار عايش بتاريخ 13/2/2019 بعد توقيفه على حاجز مفاجئ قرب مدخل قرية كفر مالك، ودققت في هويات الركاب ثم قامت باعتقاله ونقلته إلى "عوفر"، وبعد أسبوعين أصدرت بحقه قرار اعتقالٍ إداري مدته أربعة أشهر.

وأضاف بأن محكمة الاحتلال وفور انتهاء مدة الإداري الأولى جددت له للمرة الثانية لمدة أربعة أشهر جديدة، ومؤخراً جدد له للمرة الثالثة لذات المدة، بحيث أمضى حتى الآن ثمانية شهور في الاعتقال الإداري.